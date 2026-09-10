article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Eylül 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Eylül 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 16:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Silikon Vadisi'nde başlayan yolculuğuyla küresel elektrikli araç devrimine liderlik eden Tesla, Eylül 2026 Türkiye satış fiyatlarını güncelledi. Yazılım odaklı otomobil mimarisi, kablosuz (OTA) güncelleme altyapısı, minimalist iç mekanı ve gelişmiş Autopilot teknolojisiyle pazarın ezberlerini bozan marka; Türkiye'de büyük ilgi gören Model Y ile sonbaharda da pazarın odağında olmaya hazır.

Peki Eylül 2026 itibarıyla Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı ne kadar oldu? İşte Model Y'nin donanımsal özellikleri ve güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.tesla.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eylül 2026 Tesla Fiyat Listesi ve Türkiye Pazarı

Eylül 2026 Tesla Fiyat Listesi ve Türkiye Pazarı

Elon Musk yönetiminde otomotiv sektörünü yazılım ve elektrifikasyon odaklı dönüştüren Tesla, Amerikan mühendisliğini minimalist tasarım anlayışıyla buluşturuyor. Dünya genelinde Model S, Model 3, Model X ve Cybertruck gibi modelleriyle adından söz ettiren marka; Türkiye’de ise elektrikli SUV segmentinin öne çıkan üyesi Model Y ile pazar konumunu güçlendirerek Eylül 2026 güncel fiyat listesini paylaştı.

Tesla tarafından açıklanan fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz. Nihai satış fiyatlarının ise Full Self-Driving özellikleri, geliştirilmiş otopilot paketleri, üretim planlaması ve teslimat süreçlerine bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Eylül 2026

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.474.985 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.682.800 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.410.000 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.756.500 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla'nın Türkiye pazarında adından söz ettiren modeli Model Y, vergi indirimi sayesinde daha da cazip bir seçenek haline geliyor. İşte Model Y'nin dikkat çeken özellikleri: 

  • Menzil: WLTP standartlarına göre, sürüş tarzınıza bağlı olarak 455 km ile 534 km arasında bir menzil sunabilir. Bu da Model Y'yi uzun yolculuklar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

  • Şarj: Tesla'nın kendi Supercharger hızlı şarj ağına bağlandığında, sadece 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 260 km menzil kazanabilirsiniz. 

  • Performans: Giriş seviyesindeki Model Y, arkadan itişli modelde 0'dan 100 km/s hıza 7.8 saniyede çıkabilir. Dört çeker Long Range ve Performance modellerinde bu süre 4.8 ve 3.5 saniyeye kadar düşebilir. 

  • Depolama Alanı: Model Y, 'Frunk' adı verilen ön taraftaki motor boşluğunda yer alan bir bagajla birlikte, koltuklar dik konumdayken 900 litrenin üzerinde, koltuklar katlandığında ise 2.100 litreyi aşan bir depolama alanı sunmaktadır. 

  • İç Tasarım: Model Y'nin iç tasarımı, neredeyse hiç fiziksel tuş bulunmayan ve her şeyin büyük 16 inçlik QHD dokunmatik ekran üzerinden kontrol edildiği modern bir tasarıma sahiptir. Arka yolcular için de ayrı bir multimedya ekranı bulunmaktadır.

  • Gelişmiş Güvenlik: Model Y, standart olarak aktif acil frenleme, şerit takip ve kör nokta uyarıları gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine sahiptir. Ayrıca, Tesla'nın ünlü Otopilot sürücü asistanı da standart olarak sunulmaktadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın