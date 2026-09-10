Eylül 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla'nın Türkiye pazarında adından söz ettiren modeli Model Y, vergi indirimi sayesinde daha da cazip bir seçenek haline geliyor. İşte Model Y'nin dikkat çeken özellikleri:

Menzil: WLTP standartlarına göre, sürüş tarzınıza bağlı olarak 455 km ile 534 km arasında bir menzil sunabilir. Bu da Model Y'yi uzun yolculuklar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Şarj: Tesla'nın kendi Supercharger hızlı şarj ağına bağlandığında, sadece 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 260 km menzil kazanabilirsiniz.

Performans: Giriş seviyesindeki Model Y, arkadan itişli modelde 0'dan 100 km/s hıza 7.8 saniyede çıkabilir. Dört çeker Long Range ve Performance modellerinde bu süre 4.8 ve 3.5 saniyeye kadar düşebilir.

Depolama Alanı: Model Y, 'Frunk' adı verilen ön taraftaki motor boşluğunda yer alan bir bagajla birlikte, koltuklar dik konumdayken 900 litrenin üzerinde, koltuklar katlandığında ise 2.100 litreyi aşan bir depolama alanı sunmaktadır.

İç Tasarım: Model Y'nin iç tasarımı, neredeyse hiç fiziksel tuş bulunmayan ve her şeyin büyük 16 inçlik QHD dokunmatik ekran üzerinden kontrol edildiği modern bir tasarıma sahiptir. Arka yolcular için de ayrı bir multimedya ekranı bulunmaktadır.