Eylül 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Lüks otomobil dünyasının öncüsü ve Stuttgart merkezli üretici Mercedes-Benz, Eylül 2026 fiyat listesini duyurdu. Markanın klasikleşmiş A, C, E ve S-Serisi gibi binek modellerinin yanı sıra GLC ve GLE gibi güçlü SUV'ları ve yüzde 100 elektrikli EQ serisi de yeni ayın güncellenen rakamlarıyla vitrine çıktı. Yüksek konforu, dijital kokpit teknolojilerini ve güvenlik standartlarını harmanlayan Alman devi, Türkiye pazarında lüks segmentin referans noktası olmayı sürdürüyor.

Peki, A, C, E, CLA, GLA, GLB ve elektrikli EQ serilerinin Eylül ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Mercedes-Benz'in güncel fiyatları ve öne çıkan kampanyaları.