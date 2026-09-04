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Eylül 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Eylül 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 09:47
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Sürüş keyfini yüksek performans ve dijital lüks ile harmanlayan BMW, Eylül 2026 Türkiye fiyat listesini duyurdu. Sportif karakteriyle sınıfının standartlarını belirleyen 3 Serisi ve 5 Serisi sedanlardan, xDrive gücünü yansıtan X serisi SAV modellerine ve %100 elektrikli i ailesine kadar BMW tutkunlarını heyecanlandıracak yeni ay fiyatları belli oldu.

Peki BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 5 Serisi, X1, X3, X5, i4, iX1 ve iX modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Eylül 2026 fiyat listesi.

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
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Eylül 2026 BMW Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 BMW Güncel Fiyat Listesi

Bavyeralı otomotiv levi BMW, Eylül ayı boyunca geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını paylaştı. İkonik tasarımı, akıllı sürüş asistanları ve yenilikçi elektrikli motor seçenekleriyle dikkat çeken model ailesi, yeni ayın fiyat stratejisiyle bayilerdeki yerini alıyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, BMW tarafından belirlenmiştir. Nihai satış fiyatları ise Eylül ayına özel kampanyalar, tercih edilen donanım seviyesi (M Sport, Luxury Line vb.), renk seçenekleri, opsiyonel ekipmanlar ve ekstra aksesuar tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin - 4.037.800 TL 

  • BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin - 4.412.300 TL

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 156 + 20* bg - 4.329.700 TL 

  • BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 156 + 20* bg - 4.616.600 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW 220i Active Tourer Luxury Line Mild Hybrid - Benzin 156 + 20** - 4.514.200 TL 

  • BMW 220i Active Tourer M Sport Mild Hybrid - Benzin 156 + 20** - 4.755.100 TL

  • BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line  - Plug-in Hybrid - Benzin 150 + 177*** - 5.187.100 TL

  • BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport  - Plug-in Hybrid - Benzin 150 + 177*** - 5.537.500 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW 320i Sedan Sport Line - 5.821.300 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport - 6.307.600 TL

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport - 7.193.800 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport - 8.034.100 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport - 10.434.900 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Gran Coupé M Sport Benzin - 6.786.900 TL 

  • BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport Benzin - 7.621.800 TL

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BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin - 9.290.400 TL 

  • BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin - 9.443.400 TL 

BMW 520d xDrive Sedan Fiyat Listesi

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel - 11.594.400 TL

  • BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel - 12.761.200 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel - 286 + 18* - 20.818.200 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid - Dizel - 286 + 18* - 21.870.500 TL

  • Yeni BMW 740 xDrive Pure Excellence Mild Hybrid - Benzin - 400 + 18** - 21.526.200 TL 

  • Yeni BMW 740 xDrive M Excellence Mild Hybrid - Benzin - 400 + 18** - 22.966.800 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin - 5.579.000 TL

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin - 5.854.800 TL

BMW X1 sDrive Fiyat Listesi 

  • BMW X1 sDrive20i X-Line Mild Hybrid - Benzin - 4.850.800 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin - 5.117.800 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026
  • BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin - 5.797.800 TL

Yeni BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin - 7.303.900 TL 

  • BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin - 7.635.700 TL

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Yeni BMW X5 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni BMW X5 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026
  • BMW X5 xDrive40d M Sport Mild Hybrid - Dizel - 19.255.800 TL

Yeni BMW X6 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni BMW X6 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026
  • BMW X6 xDrive40d M Sport Mild Hybrid - Dizel - 19.298.400 TL

Yeni BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

Yeni BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel - 24.979.100 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Yeni BMW M2 M Benzin - 15.172.000 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin - 18.654.400 TL 

  • BMW M3 Touring M xDrive M Benzin - 18.970.300 TL 

  • BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin - 19.308.500 TL

  • BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin - 19.726.600 TL 

  • BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin - 25.136.400 TL 

  • Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin - 25.468.900 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik - 10.360.800 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik - 10.424.700 TL 

  • BMW X5 M Competition M Mild Hybrid - Benzin - 26.116.500 TL 

  • BMW X6 M Competition M Mild Hybrid - Benzin - 26.503.300 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik - 16.000.000 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin - 8.612.700 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin - 8.684.800 TL

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrikli - 11.504.200 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Sport Line Elektrik 218 bG - 5.630.700 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport Elektrik 218 bG - 6.230.400 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 218 bG - 6.861.100 TL

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BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik - 7.842.600 TL

  • BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik - 8.048.700 TL

  • BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik - 10.360.800 TL

BMW i5 Touring Fiyat Listesi 

  • BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik - 8.403.100 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik - 8.831.700 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Eylül 2026

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence - 14.188.000 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence - 14.709.200 TL

  • Yeni BMW i7 60 xDrive Pure Excellence - 14.370.400 TL 

  • Yeni BMW i7 60 xDrive M Excellence - 15.136.900 TL 

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive M - 16.000.000 TL

BMW iX1 Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW iX1 Fiyat Listesi Eylül 2026
blog2.araba.com

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik - 4.261.800 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik - 4.486.000 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik - 4.654.200 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW iX2 Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW Yeni iX3 Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW Yeni iX3 Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport Elektrik - 6.819.500 TL
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BMW iX Fiyat Listesi Eylül 2026

BMW iX Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik - 10.783.400 TL 

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik - 11.504.200 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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