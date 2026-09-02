Eylül 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Teknoloji ve otomotiv devi BYD, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak resmi satış fiyatlarını duyurdu. Tam elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) pazarında hem tasarım hem de yüksek menzil avantajıyla öne çıkan ürün yelpazesi, yeni aya özel güncellemelerle satışta.

Aşağıda yer verdiğimiz fiyatlar BYD Türkiye tarafından duyurulan tavsiye edilen liste fiyatlarıdır. Araçların nihai satış fiyatları ise tercih edilen donanım seviyesi, opsiyon paketleri, Eylül ayına özel kampanyalar, stok durumları ve kullanılabilecek finansman/kredi imkanlarına göre değişkenlik gösterebilir.