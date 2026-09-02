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Eylül 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Eylül 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 11:06
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Elektrikli otomobil devriminin küresel öncüsü Çinli otomotiv devi BYD, Eylül 2026 fiyatlandırmalarıyla yüksek teknoloji ve performansı erişilebilir kılmaya devam ediyor. Dikkat çeken Blade Batarya altyapısı ve premium akıllı kabin özellikleriyle standartları yeniden belirleyen marka, Türkiye yollarındaki yükselişini hızlandıracak sonbahar kampanyalarını da duyurdu. 

Peki, BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang, Seal ve Seal U EV modellerinin Eylül 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte BYD'nin güncel fiyatları.

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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Eylül 2026 BYD Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Eylül 2026 BYD Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Teknoloji ve otomotiv devi BYD, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak resmi satış fiyatlarını duyurdu. Tam elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) pazarında hem tasarım hem de yüksek menzil avantajıyla öne çıkan ürün yelpazesi, yeni aya özel güncellemelerle satışta. 

Aşağıda yer verdiğimiz fiyatlar BYD Türkiye tarafından duyurulan tavsiye edilen liste fiyatlarıdır. Araçların nihai satış fiyatları ise tercih edilen donanım seviyesi, opsiyon paketleri, Eylül ayına özel kampanyalar, stok durumları ve kullanılabilecek finansman/kredi imkanlarına göre değişkenlik gösterebilir.

BYD SEAL Fiyat Listesi Eylül 2026

BYD SEAL Fiyat Listesi Eylül 2026
  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 4.077.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Eylül 2026

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Eylül 2026
  • BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence - 4.190.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Eylül 2026

BYD TANG Fiyat Listesi Eylül 2026
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.418.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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