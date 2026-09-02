article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Eylül 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Eylül 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 08:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güney Kore'nin 4x4 ve SUV uzmanı SsangYong, yenilenen KGM vizyonuyla Eylül 2026 döneminde iddialı çizgisini sürdürüyor. Arazideki tavizsiz gücünü artık çok daha keskin, fütüristik tasarımlarla ve zengin donanımlarla harmanlayan KGM; Torres, Actyon ve Musso Grand gibi dikkat çeken modelleriyle sonbahar sezonunu açıyor.

Peki SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modellerinin Eylül ayında yenilenen fiyatları ne kadar oldu? 

İşte KGM'nin Eylül ayı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eylül 2026 SsangYong (KGM) Güncel Fiyat Listesi

Eylül 2026 SsangYong (KGM) Güncel Fiyat Listesi

KGM logolu yeni nesil araçların Eylül 2026'ya özel perakende satış rakamları belli oldu. Köklü arazi mirasını modern teknolojiyle birleştiren Güney Koreli üretici, Türkiye SUV ve pick-up pazarındaki payını artırma hedefiyle fiyatlarını güncelledi. 

Aşağıda yer alan fiyatlar ise SsangYong (KGM) Türkiye tarafından bildirilen 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatları'dır. Bu yüzden fiyatlar; dönemlik kampanyalara, stok durumuna, tercih edilecek ödeme yöntemlerine ve eklenecek opsiyonel donanım paketlerine göre değişkenlik gösterebilir.

SsangYong Torres EVX Fiyat Listesi Eylül 2026

SsangYong Torres EVX Fiyat Listesi Eylül 2026
  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.487.420 TL

SsangYong Musso EV Fiyat Listesi Eylül 2026

SsangYong Musso EV Fiyat Listesi Eylül 2026

  • Musso EV 4x2 Elektrikli (2025) - 2.461.003 TL

  • Musso EV 4x2 Elektrikli (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.461.003 TL

SsangYong Torres Fiyat Listesi Eylül 2026

SsangYong Torres Fiyat Listesi Eylül 2026

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.795.582 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.960.582 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) - 2.945.582 TL

SsangYong Actyon Fiyat Listesi Eylül 2026

SsangYong Actyon Fiyat Listesi Eylül 2026
  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (Panoramik Cam Tavan) (2025) - 3.560.582 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SsangYong Yeni Musso Grand Fiyat Listesi Eylül 2026

SsangYong Yeni Musso Grand Fiyat Listesi Eylül 2026
  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T - (2026) - 2.075.812 TL

SsangYong Musso Grand Pick-Up SUV Fiyat Listesi Eylül 2026

SsangYong Musso Grand Pick-Up SUV Fiyat Listesi Eylül 2026

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.915.812 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.804.753 TL

SsangYong Korando Fiyat Listesi Eylül 2026

SsangYong Korando Fiyat Listesi Eylül 2026
  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) - 2.385.582 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın