Eylül 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Kore'nin 4x4 ve SUV uzmanı SsangYong, yenilenen KGM vizyonuyla Eylül 2026 döneminde iddialı çizgisini sürdürüyor. Arazideki tavizsiz gücünü artık çok daha keskin, fütüristik tasarımlarla ve zengin donanımlarla harmanlayan KGM; Torres, Actyon ve Musso Grand gibi dikkat çeken modelleriyle sonbahar sezonunu açıyor.

Peki SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modellerinin Eylül ayında yenilenen fiyatları ne kadar oldu?

İşte KGM'nin Eylül ayı fiyat listesi.