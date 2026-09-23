Bu Balığı Yakalayana Tane Başına 10 Lira Veriliyor: Devlet Destek Kotasını 1 Milyona Çıkardı
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Akdeniz'in zehirli istilacısı balon balığıyla mücadelede devlet desteği büyüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, 7 balon balığı türü için tane başına 10 lira ödenen destekte kota 200 binden 1 milyon adede çıkarıldı. En tehlikeli tür olan benekli balon balığı için ise balıkçının cebine giren rakam 35 lira.
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Destek kapsamındaki 7 türün her biri için balıkçıya tane başına 10 lira ödeniyor.
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En tehlikelisi sayılan benekli balon balığında ise ödeme 35 lira.
Talep o kadar yüksek ki Adana Karataş'ta yılın ilk 4 gününde 128 bin balon balığı teslim edildi.
Geçen yıl Türkiye genelinde 291 bin 547 balon balığı avlandı, Adana açık ara başı çekti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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