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Bu Balığı Yakalayana Tane Başına 10 Lira Veriliyor: Devlet Destek Kotasını 1 Milyona Çıkardı

Bu Balığı Yakalayana Tane Başına 10 Lira Veriliyor: Devlet Destek Kotasını 1 Milyona Çıkardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 08:09
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Akdeniz'in zehirli istilacısı balon balığıyla mücadelede devlet desteği büyüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, 7 balon balığı türü için tane başına 10 lira ödenen destekte kota 200 binden 1 milyon adede çıkarıldı. En tehlikeli tür olan benekli balon balığı için ise balıkçının cebine giren rakam 35 lira.

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Destek kapsamındaki 7 türün her biri için balıkçıya tane başına 10 lira ödeniyor.

Destek kapsamındaki 7 türün her biri için balıkçıya tane başına 10 lira ödeniyor.

Düzenleme; Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türlerini kapsıyor. Bu yedi tür için sisteme şimdiye kadar en fazla 200 bin balık girilebiliyordu. Yeni sınır 1 milyon.

Ödeme adet bazında yapılıyor ve sisteme giren toplam balık sayısı 1 milyona ulaşana kadar sürüyor. Kota sonuna kadar kullanılırsa yalnızca bu yedi tür için ödenecek destek teorik olarak 10 milyon liraya ulaşabilecek. Birkaç yıl önce aynı türler için tane başına sadece 2,5 lira veriliyordu; rakam Nisan 2024'te dört katına çıkarılarak 10 liraya yükseltildi.

En tehlikelisi sayılan benekli balon balığında ise ödeme 35 lira.

En tehlikelisi sayılan benekli balon balığında ise ödeme 35 lira.

Lagocephalus sceleratus, yani benekli balon balığı için uygulama değişmedi: 100 bin adetlik kota ve tane başına 35 liralık destek aynen devam ediyor. Bu kalemin teorik üst sınırı 3,5 milyon lira. Benekli türün desteği Nisan 2024'te 12,5 liradan 25 liraya, 7 Ağustos 2025'te de 35 liraya çıkarılmıştı.

Farkın sebebi zehir. Benekli balon balığı, siyanürden daha güçlü olduğu belirtilen tetrodotoksin (TTX) taşıyor ve tüketilmesi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da daha önce yaptığı açıklamada istilacı balon balığının Türk balıkçılığına ve ekonomisine ciddi kayıplar yaşattığını vurgulamıştı.

Talep o kadar yüksek ki Adana Karataş'ta yılın ilk 4 gününde 128 bin balon balığı teslim edildi.

Talep o kadar yüksek ki Adana Karataş'ta yılın ilk 4 gününde 128 bin balon balığı teslim edildi.

2026 alımlarının başladığı ocak ayında Karataşlı balıkçılar, Akdeniz'den topladıkları balıkları Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirdi. Sadece dört günde teslim edilen 128 bin balık, Adana'nın önceki üç yılda topladığı balon balıklarının toplamını tek başına geride bıraktı.

Tablo kısa sürede tamamen değişti. 2022'de Adana'da hiç balon balığı avcılığı yapılmıyordu. 2023'te tek bir tekne 315 balık teslim edip 787 lira destek aldı. Bir yıl sonra 23 tekne 41 bin 803 balık getirdi ve 424 bin 500 lira ödeme yapıldı. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, o dönem bu artışı doğrudan devlet desteğine bağlamıştı.

Geçen yıl Türkiye genelinde 291 bin 547 balon balığı avlandı, Adana açık ara başı çekti.

Geçen yıl Türkiye genelinde 291 bin 547 balon balığı avlandı, Adana açık ara başı çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2025'te destek kapsamında avlanan balık sayısı 291 bin 547'ye ulaştı. Adana'da 83 bin 309 balık için balıkçılara 915 bin lira ödendi. Antalya ise 22 bin 450 balık ve 479 bin 600 liralık ödemeyle ikinci sırada yer aldı.

Program 2020'de başladığından bu yana 2025 sonuna kadar toplam 665 bin 41 balon balığı denizden çıkarıldı. Bölgedeki trol teknesi sahiplerinden Volkan Yılmaz gibi balıkçılar, istilacı türün tamamen temizlenmesi için çalışmaların daha da artırılmasını talep ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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