Bu Balığı Yakalayana Tane Başına 10 Lira Veriliyor: Devlet Destek Kotasını 1 Milyona Çıkardı

Düzenleme; Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türlerini kapsıyor. Bu yedi tür için sisteme şimdiye kadar en fazla 200 bin balık girilebiliyordu. Yeni sınır 1 milyon.

Ödeme adet bazında yapılıyor ve sisteme giren toplam balık sayısı 1 milyona ulaşana kadar sürüyor. Kota sonuna kadar kullanılırsa yalnızca bu yedi tür için ödenecek destek teorik olarak 10 milyon liraya ulaşabilecek. Birkaç yıl önce aynı türler için tane başına sadece 2,5 lira veriliyordu; rakam Nisan 2024'te dört katına çıkarılarak 10 liraya yükseltildi.