Pasaportlarını Alüminyum Folyoya Sarıyorlar: Peki Uzmanlar Ne Diyor?

Elektronik pasaportlar Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Doc 9303 standardına göre üretiliyor. Bu standardın en kritik parçası menzil değil, erişim denetimi.

Çip, kendisine yaklaşan herhangi bir okuyucuya veri vermiyor. Önce okuyucunun, pasaportun kimlik sayfasının altındaki o iki satırlık makine tarafından okunabilen alanı (MRZ) optik olarak taraması gerekiyor. Okuyucu bu satırlardan bir anahtar üretiyor ve ancak o anahtarı gösterebilirse çip konuşmaya başlıyor. Bu mekanizmanın adı BAC, yeni nesil versiyonu ise PACE.

Pratikte anlamı şu: Havalimanında yanınızdan geçen biri, cebinizdeki pasaportun çipini okuyamaz. Çünkü elinde basılı sayfanın kendisi yok. O sayfayı eline geçirebildiği bir senaryoda ise zaten çipi okumasına gerek kalmaz — bilgilerin tamamı orada yazıyor.

Menzil meselesi de bunun üstüne geliyor: Çip 13,56 MHz'de çalışıyor ve okuma mesafesi yaklaşık 10 santimetre. Yani temassız ödemedeki gibi, okuyucunun neredeyse belgeye değecek kadar yakın olması gerekiyor.

Türkiye de bu sistemin içinde. Türk pasaportlarında çip dönemi 1 Haziran 2010'da başladı, ikinci nesil e-pasaportlara ise 2 Nisan 2018'de geçildi. Tüm e-pasaportlar ICAO standartlarına göre üretiliyor; yani cüzdanınızdaki pasaport da aynı erişim denetimiyle korunuyor.