Pasaportlarını Alüminyum Folyoya Sarıyorlar: Peki Uzmanlar Ne Diyor?
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TikTok ve Reddit'te dolaşan bir seyahat alışkanlığı var: Pasaportu alüminyum folyoya sarıp öyle yola çıkmak. Gerekçe şu: Pasaportun içindeki çip temassız çalışıyor, birileri yanınızdan geçerken verilerinizi çekebilir.
Pasaportlardaki çiplerde önemli bilgileriniz var: Dijital fotoğraf, ad, doğum yeri, cinsiyet, boy, göz rengi ve pasaport alınırken kaydedilen iki parmak izi.
İşin teknik tarafına bakınca folyoya gerek olmadığı ortaya çıkıyor. Üstelik asıl sebep uzmanların sıkça söylediği 'menzil zaten çok kısa' açıklaması bile değil!
Kaynak: Euronews
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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