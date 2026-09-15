Yeni Schengen Vizesi Sistemi Ertelendi: 9 Ülke Giriş-Çıkış Sistemini Askıya Aldı
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Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine girişte parmak izi ve yüz taraması zorunlu kılan yeni Giriş-Çıkış Sistemi'nde (EES) sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Portekiz, Malta ve İsviçre, havalimanlarında yaşanan yoğun kuyruklar ve teknik aksaklıklar nedeniyle sistemin tam uygulamasını erteleme kararı aldı. Kararla birlikte bu 9 ülkenin sınır kapılarında, altyapı sorunları giderilene kadar biyometrik veri toplanmayacak.
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Schengen vizesindeki yeni sistem, geçen yıl ekim ayında Brüksel'de kademeli olarak başlamıştı.
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Nisan ayında Brüksel Havalimanı'nda kuyruklar 70 dakikayı bulmuştu.
Ağustos ayında Paris'ten Milano'ya 5 havalimanı sistemi devre dışı bırakmaya başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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