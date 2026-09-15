Yeni Schengen Vizesi Sistemi Ertelendi: 9 Ülke Giriş-Çıkış Sistemini Askıya Aldı

EES, AB dışından gelen ve vizeden muaf yolcuların sınır kapılarında parmak izi (4 parmak) ve yüz fotoğrafı vermesini zorunlu kılan, pasaporta fiziksel damga basma uygulamasını tamamen ortadan kaldıran bir sistem. Geçen yılın ekim ayında bazı sınır kapılarında kademeli olarak devreye alınan sistemin, bu yılın 10 Nisan'ında Schengen bölgesindeki 29 ülkenin tamamında tam kapasiteyle çalışması hedeflenmişti.

Alınan biyometrik veriler, kişinin 180 gün içinde 90 günlük kalış sınırını aşıp aşmadığını otomatik olarak hesaplayabilmesi için sistemde 3 yıl boyunca saklanıyor. Sisteme geçişte üye ülkelere ilk seferde 150 günlük bir esneklik süresi tanınmış, bu süre içinde bazı sınır kapılarında biyometrik kayıt zorunluluğu geçici olarak uygulanmayabilmişti.