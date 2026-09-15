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Yeni Schengen Vizesi Sistemi Ertelendi: 9 Ülke Giriş-Çıkış Sistemini Askıya Aldı

Yeni Schengen Vizesi Sistemi Ertelendi: 9 Ülke Giriş-Çıkış Sistemini Askıya Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 09:26
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Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine girişte parmak izi ve yüz taraması zorunlu kılan yeni Giriş-Çıkış Sistemi'nde (EES) sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Portekiz, Malta ve İsviçre, havalimanlarında yaşanan yoğun kuyruklar ve teknik aksaklıklar nedeniyle sistemin tam uygulamasını erteleme kararı aldı. Kararla birlikte bu 9 ülkenin sınır kapılarında, altyapı sorunları giderilene kadar biyometrik veri toplanmayacak.

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Schengen vizesindeki yeni sistem, geçen yıl ekim ayında Brüksel'de kademeli olarak başlamıştı.

Schengen vizesindeki yeni sistem, geçen yıl ekim ayında Brüksel'de kademeli olarak başlamıştı.

EES, AB dışından gelen ve vizeden muaf yolcuların sınır kapılarında parmak izi (4 parmak) ve yüz fotoğrafı vermesini zorunlu kılan, pasaporta fiziksel damga basma uygulamasını tamamen ortadan kaldıran bir sistem. Geçen yılın ekim ayında bazı sınır kapılarında kademeli olarak devreye alınan sistemin, bu yılın 10 Nisan'ında Schengen bölgesindeki 29 ülkenin tamamında tam kapasiteyle çalışması hedeflenmişti.

Alınan biyometrik veriler, kişinin 180 gün içinde 90 günlük kalış sınırını aşıp aşmadığını otomatik olarak hesaplayabilmesi için sistemde 3 yıl boyunca saklanıyor. Sisteme geçişte üye ülkelere ilk seferde 150 günlük bir esneklik süresi tanınmış, bu süre içinde bazı sınır kapılarında biyometrik kayıt zorunluluğu geçici olarak uygulanmayabilmişti.

Nisan ayında Brüksel Havalimanı'nda kuyruklar 70 dakikayı bulmuştu.

Nisan ayında Brüksel Havalimanı'nda kuyruklar 70 dakikayı bulmuştu.

Sistemin tam kapasiteye geçtiği ilk haftalarda sorunlar kendini gösterdi. 2 Nisan'da Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saat 09.00 sularında pasaport kontrolünde bekleme süreleri 70 dakikaya kadar çıktı; havalimanı aynı dönemde günde 1,25 milyondan fazla yolcu ağırlıyordu. Havalimanı sözcüsü, yolcuların pasaport kontrolünden geçmek için uzun süre beklemek zorunda kaldığını doğruladı.

Belçika hükümeti, yaşanan yoğunluk nedeniyle biyometrik veri toplama zorunluluğunu o hafta sonu için geçici olarak askıya almak zorunda kalmıştı. Yetkililer, sorunun büyük ölçüde federal polisteki personel eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Ağustos ayında Paris'ten Milano'ya 5 havalimanı sistemi devre dışı bırakmaya başladı.

Ağustos ayında Paris'ten Milano'ya 5 havalimanı sistemi devre dışı bırakmaya başladı.

Yaz sezonunun zirvesinde tablo daha da ağırlaştı. Paris, Amsterdam, Frankfurt, Brüksel ve Milano Malpensa havalimanları, yoğunluk saatlerinde EES'in biyometrik kayıt adımını devre dışı bırakıp yolcuları manuel kontrolle geçirmeye başladı. Malpensa'da görevli memur Cristian Sternativo, sistemin yoğun dönemlerde tam uygulanmasının 'kamu düzeni sorunlarına yol açabileceğini' söyledi.

Havalimanı işletmecileri 1 Temmuz'da AB Komisyonu'na mektup göndererek, ağustos sonuna kadar sistemin tamamen askıya alınmasını talep etti. Talebin gerekçesi netti: kioskların önemli bir kısmı arızalanıyor, personel yaz yoğunluğunu karşılayamıyordu.

13 Ağustos'ta gelen yeni veriler durumun kontrolden çıktığını gösterdi. Frankfurt Havalimanı'nda bekleme süresi 60 dakikadan 120 dakikaya, Amsterdam'da 80 dakikadan 120 dakikaya, Münih'te ise 31 dakikadan 60 dakikaya çıktı. Brüksel'de AB dışından gelen yolcular için bekleme 2-3 saate kadar uzadı.

Aynı haberde, yaz boyunca tanınan geçici esnekliğin eylül ayında sona ereceği de not edilmişti — nitekim bu süre 6 Eylül'de fiilen doldu ve ülkeleri bugünkü erteleme kararına götüren sürecin son halkasını oluşturdu.

Ryanair'den sert tepki: "AB'nin EES yönetimi baştan sona bir rezaletti."

Ryanair'den sert tepki: "AB'nin EES yönetimi baştan sona bir rezaletti."

Esnekliğin sona erdiği 6 Eylül'ün ardından Ryanair Operasyon Direktörü Neal McMahon, 'AB'nin EES sürecini yönetme biçimi baştan sona tam bir rezalet oldu' dedi ve Komisyon'u 7 Eylül'de esnekliği en az Nisan 2027'ye kadar uzatmaya çağırdı. Havalimanları Konseyi Uluslararası (ACI) örgütü, temmuz ayında Lizbon, Milano, Roma ve Krakow gibi merkezlerde bekleme sürelerinin 5 saate kadar çıktığını açıkladı; buna karşın AB Komisyonu sözcüsü, sistemin yaz boyunca 'genel olarak iyi işlediğini' savundu.

Dokuz ülkenin ortak erteleme kararına karşın İspanya dikkat çekici bir yol izledi: yaz aylarında benzer sorunları yaşamasına rağmen ek esneklik talep etmeyip 6 Eylül'den itibaren sistemi tam kapasiteyle uygulamaya başladı. AB dışı yolcuların Schengen'e girişte parmak izi ve yüz taraması vermeden geçebileceği günlerin ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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