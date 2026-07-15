Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Özel Schengen Vizesi Formülü: 5 Yıllık Schengen Vizesi Kolaylığı Geliyor
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Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
Avrupa Birliği, sık seyahat eden Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken yaşadığı yığılmayı ve zaman kaybını bitirecek yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Vize geçmişi sorunsuz olan kişilere 'güvenilir kişi' statüsü tanımlanarak ilk aşamada 2, ardından 5 yıllık uzun süreli vize kolaylığı sağlanacak.
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Avrupa Birliği, Türkiye'den yapılan vize başvurularındaki yoğunluğu kırmak amacıyla köklü bir değişikliğe gidiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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