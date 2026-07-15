Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Özel Schengen Vizesi Formülü: 5 Yıllık Schengen Vizesi Kolaylığı Geliyor

Uzun zamandır hem maddi kayba hem de büyük bir zaman israfına yol açan mevcut duruma çözüm olarak yepyeni bir model devreye sokulacak. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un aktardığı gelişmelere göre, bu sistemin teknik altyapı çalışmaları bu hafta itibarıyla resmen masaya yatırılıyor. Uygulamanın temel hedefi, kurallara harfiyen uyan ve düzenli olarak yurt dışına çıkan vatandaşların her seyahat öncesi baştan başvuru yapma mecburiyetini ortadan kaldırmak.

Yeni düzenlemenin en kritik aşamasını ise kimlerin bu ayrıcalıklı profile uyacağının belirlenmesi oluşturuyor. Yapılan ilk taslak çalışmalarda, uluslararası arenada aktif olan belirli meslek grupları öncelikli konuma yerleştirildi. Ticaret odalarına kayıtlı iş insanları, borsada işlem gören şirketlerin ortakları ile üst düzey yöneticileri, Avrupa'da bilimsel araştırmalar yapan akademisyenler ve öğrenciler bu avantajdan ilk faydalanacak kesimler olarak öne çıkıyor.

Sistemin işleyişine göre, belirlenen şartları eksiksiz sağlayan başvuru sahiplerinin pasaportlarına başlangıçta iki yıl geçerliliği olan bir Schengen vizesi basılacak. Bu süre zarfında herhangi bir kural ihlali yapmayan ve düzenli seyahat etmeye devam eden kişilerin bir sonraki vizeleri ise beş yıla kadar uzatılabilecek.

Yetkililerin beklentisine göre, sistemin tam anlamıyla işlemeye başlamasıyla birlikte her yıl yapılan yüz binlerce gereksiz başvuru işleminin önüne geçilecek. Bu tablo sadece vatandaşlara büyük bir hız kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda konsolosluklardaki devasa evrak yükünü ve bekleme sürelerini de ciddi oranda hafifletecek.

Üzerinde titizlikle çalışılan bu formül, aslında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hedeflenen tam vize muafiyeti hayata geçene kadar bir köprü vazifesi görecek. Geçici bir çözüm olarak planlansa da bu adımın, özellikle iş, eğitim veya araştırma gereği sürekli Avrupa ülkelerine gitmek zorunda kalanların yaşadığı vize mağduriyetini büyük ölçüde bitirmesi amaçlanıyor.