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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Özel Schengen Vizesi Formülü: 5 Yıllık Schengen Vizesi Kolaylığı Geliyor

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Özel Schengen Vizesi Formülü: 5 Yıllık Schengen Vizesi Kolaylığı Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.07.2026 - 11:56
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Avrupa Birliği, sık seyahat eden Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken yaşadığı yığılmayı ve zaman kaybını bitirecek yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Vize geçmişi sorunsuz olan kişilere 'güvenilir kişi' statüsü tanımlanarak ilk aşamada 2, ardından 5 yıllık uzun süreli vize kolaylığı sağlanacak.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
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Avrupa Birliği, Türkiye'den yapılan vize başvurularındaki yoğunluğu kırmak amacıyla köklü bir değişikliğe gidiyor.

Avrupa Birliği, Türkiye'den yapılan vize başvurularındaki yoğunluğu kırmak amacıyla köklü bir değişikliğe gidiyor.

Uzun zamandır hem maddi kayba hem de büyük bir zaman israfına yol açan mevcut duruma çözüm olarak yepyeni bir model devreye sokulacak. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un aktardığı gelişmelere göre, bu sistemin teknik altyapı çalışmaları bu hafta itibarıyla resmen masaya yatırılıyor. Uygulamanın temel hedefi, kurallara harfiyen uyan ve düzenli olarak yurt dışına çıkan vatandaşların her seyahat öncesi baştan başvuru yapma mecburiyetini ortadan kaldırmak.

Yeni düzenlemenin en kritik aşamasını ise kimlerin bu ayrıcalıklı profile uyacağının belirlenmesi oluşturuyor. Yapılan ilk taslak çalışmalarda, uluslararası arenada aktif olan belirli meslek grupları öncelikli konuma yerleştirildi. Ticaret odalarına kayıtlı iş insanları, borsada işlem gören şirketlerin ortakları ile üst düzey yöneticileri, Avrupa'da bilimsel araştırmalar yapan akademisyenler ve öğrenciler bu avantajdan ilk faydalanacak kesimler olarak öne çıkıyor.

Sistemin işleyişine göre, belirlenen şartları eksiksiz sağlayan başvuru sahiplerinin pasaportlarına başlangıçta iki yıl geçerliliği olan bir Schengen vizesi basılacak. Bu süre zarfında herhangi bir kural ihlali yapmayan ve düzenli seyahat etmeye devam eden kişilerin bir sonraki vizeleri ise beş yıla kadar uzatılabilecek.

Yetkililerin beklentisine göre, sistemin tam anlamıyla işlemeye başlamasıyla birlikte her yıl yapılan yüz binlerce gereksiz başvuru işleminin önüne geçilecek. Bu tablo sadece vatandaşlara büyük bir hız kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda konsolosluklardaki devasa evrak yükünü ve bekleme sürelerini de ciddi oranda hafifletecek.

Üzerinde titizlikle çalışılan bu formül, aslında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hedeflenen tam vize muafiyeti hayata geçene kadar bir köprü vazifesi görecek. Geçici bir çözüm olarak planlansa da bu adımın, özellikle iş, eğitim veya araştırma gereği sürekli Avrupa ülkelerine gitmek zorunda kalanların yaşadığı vize mağduriyetini büyük ölçüde bitirmesi amaçlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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