Tam 2600 Yıllık Dünyanın En Eski İmparatorluğu'nun Sonu Geldi
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Geleneklerine sıkı sıkıya bağlılığıyla bilinen Japonya, bugünlerde modern tarihin en derin krizlerinden birini yaşıyor. MÖ 660 yılında İmparator Jimmu ile başladığı kabul edilen ve tam 2600 yıldır babadan oğula kesintisiz bir şekilde aktarılan Krizantem Tahtı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Dünyanın yaşayan en eski monarşisi unvanına sahip olan bu köklü hanedanlık, katı veraset kuralları ve demografik gerçekler yüzünden tarih sahnesinden tamamen silinme riski taşıyor. Bunun sebebi ise erkek varis sayısının hızla azalması ve kadın imparatorların istenmemesi.
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Dünyanın en eski imparatorluğu: Japonya
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Prenses Aiko, şu anki İmparator Naruhito’nun tek çocuğu.
Eğer gelecekte Prens Hisahito'nun erkek çocuğu olmazsa, yüzyıllardır süren İmparatorluğun sonu gelecek.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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