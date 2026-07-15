Tam 2600 Yıllık Dünyanın En Eski İmparatorluğu'nun Sonu Geldi

Japonya İmparatorluğu'nun asırlık öyküsü, binlerce yıllık ritüeller ve sarsılmaz kabul edilen gelenekler üzerine inşa edilmiş. Krizantem Tahtı, sadece siyasi bir otoriteyi değil, aynı zamanda Şinto inancına göre Güneş Tanrıçası Amaterasu'nun soyundan gelen kutsal bir devamlılığı temsil eder. Ancak bu mistik bağ, modern dünyanın getirdiği değişimler karşısında tarihinin en kırılgan döneminden geçiyor.

1947 yılında yürürlüğe giren ve bugün tartışmaların odak noktası olan İmparatorluk Hane Kanunu, tahtın sadece baba soyundan gelen erkek varislere geçmesini zorunlu kılıyor.

İmparatorluk ailesinin hızla küçülmesi ve yeni nesillerde erkek çocuk doğum oranının düşmesi, bu katı kuralı hanedanlığın geleceğini tehdit eden en büyük yasal engel.