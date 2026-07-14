Dünyaca Ünlü Psikoloğun Kalıcı Mutluluğa Ulaşmayı Sağlayan PERMA Modeli
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mutluluk, insanların doğdukları andan itibaren aradıkları bir şeydir. Tanımı herkese göre değişse de mutluluk genel olarak iyi bir yaşam sürmek, gelişmek, kendini gerçekleştirmek, neşe duymak gibi anlamlara gelir. Peki mutluluk, geliştirebilir mi? Mutlu olmak insanın elinde olan bir şey midir?
Psikolog Martin Seligman, bunun mümkün olduğunu belirtiyor ve iyi oluşu beş temel unsurla anlatıyor: PERMA. Yani olumlu duygular, bağlılık, ilişkiler, anlam ve başarı.
Gelin, ünlü psikoloğa göre nasıl mutlu olabileceğimizi öğrenelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü psikolog Martin Seligman, Amerikan Psikoloji Birliği'nin odağını hayattaki iyi ve olumlu olan şeyleri incelemeye kaydırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PERMA modeli, insanların hayatlarından keyif almasını sağlayan bilimsel bir teoridir.
Peki bu temel bileşenleri geliştirmek için neler yapabiliriz?
Bitti mi? Hayır!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın