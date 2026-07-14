Dünyaca Ünlü Psikoloğun Kalıcı Mutluluğa Ulaşmayı Sağlayan PERMA Modeli

PERMA modelindeki her bir bileşen insanların kendi içsel motivasyonlarıyla yöneldiği, birbirinden bağımsız olarak ölçülebilen ve bireysel mutluluğu doğrudan artıran unsurlardan oluşur.

P – Positive Emotion (Olumlu Duygu)

Olumlu duygular sadece anlık bir 'mutluluk' hissinden çok daha fazlasıdır. Umut, neşe, sevgi, şefkat, gurur, eğlence ve şükran gibi geniş bir yelpazeyi kapsar.

Bilimsel araştırmalar, hayatımıza bilinçli olarak olumlu duygular entegre etmenin habitual (alışkanlık haline gelmiş) düşünce yapımızı geliştirdiğini gösterir. Bu duygular, olumsuz hislerin yarattığı tahribatı 'geri alır' ve psikolojik dayanıklılığı (resilience) inşa eder. Günlük hayatımızda sık sık kullandığımız 'olumlu düşün, olumlu olsun' sözü aslında psikolojide geçerlidir.

E – Engagement (Bağlılık / Akış)

Seligman bu kavramı 'müzikle bir olmak' olarak tanımlar. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi’nin 'Akış' (Flow) teorisiyle tamamen örtüşür. Bireyin öz-bilincini tamamen kaybederek kendini yaptığı işe kaptırması, şimdiki zamanda yaşaması halidir.

Akış hali, kişinin sahip olduğu beceriler ile karşılaştığı zorluk seviyesi mükemmel bir şekilde dengelendiğinde ortaya çıkar. Kişi en güçlü karakter özelliklerini (character strengths) kullandığında akışa daha rahat geçer; araştırmalar güçlü yanlarını her gün yeni bir şekilde kullanan insanların 6 ay sonunda daha az depresif hissettiğini bulmuştur.

R – Positive Relationships (Olumlu İlişkiler)

İnsanlar doğası gereği sosyal varlıklardır. Bu basamak, başkaları tarafından desteklendiğini, sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmekle ilgilidir.

Güçlü sosyal bağlar, yaşlandıkça bilişsel gerilemeyi önler ve fiziksel sağlığı doğrudan korur. İlişkileri geliştirmenin en etkili yollarından biri başkalarının başarılarını içtenlikle kutlamak ve iyi haberleri paylaşmaktır; bu durum yakınlığı ve tatmini artırır.

M – Meaning (Anlam / Amaç)

Anlam, kişinin kendinden daha büyük bir şeye ait olması ve ona hizmet etmesi duygusudur. Bu; bir meslek, sosyal/politik bir dava, yaratıcı bir uğraş veya manevi bir inanç yoluyla olabilir.

Hayatta bir amacı olduğunu belirten insanların daha uzun yaşadığı, hayattan daha fazla tatmin aldığı ve daha az sağlık problemi yaşadığı kanıtlanmıştır. Anlam duygusu, büyük zorluklar ve travmalarla karşılaşıldığında bireyin sarsılmamasını sağlar.

A – Accomplishment (Başarı / Ustalık)

Hedefler doğrultusunda çalışmak, bir alanda yetkinlik ve ustalık kazanmak, başlanan bir işi bitirme motivasyonuna sahip olmak esenliği besler.