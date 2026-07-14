article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Zengin İsimlerinin Yeni Lüksü: Evlerinde Michelin Yıldızlı Şefler Çalışıyor

Dünyanın En Zengin İsimlerinin Yeni Lüksü: Evlerinde Michelin Yıldızlı Şefler Çalışıyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 10:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zenginliğin ucu bucağı yok. Milyon dolarlarınız olsa bile, milyar dolarları olan birilerini göreceksiniz. Güç geçtikçe zenginleşen dünyada, lüksün de sınırları her geçen gün büyüyor. Dünyanın en zengin isimleri, artık lüks restoranlara gitmek yerine, Michelin yıldızlı şefleri ayaklarına getiriyor. 

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, Michelin yıldızlı şeflerin yıllık maaşları 300 bin doları buluyor. Tabii bu alanda da rekabet doğdu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda zenginlik, bambaşka bir boyuta ulaştı.

Son yıllarda zenginlik, bambaşka bir boyuta ulaştı.

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, lüks tüketim ve yaşam tarzı tercihleri, yüksek gelir grubuna sahip kesimler arasında değişiklik gösteriyor. Zenginlik arttıkça, rafine zevkler de beraberinde geliyor. Kimi dünyada nadir bulunan araçların koleksiyonunu yaparken kimi de evindeki yemekleri Michelin yıldızlı şeflere emanet ediyor. Güç geçtikçe milyarderlerin Michelin yıldızlı şefleri kendi konutlarında istihdam etme eğilimi artıyor.

Ev hizmetleri ve lüks istihdam sektörü üzerine faaliyet gösteren Morgan & Mallet International’ın verilerine göre, özellikle ABD ve Avrupa’da tam zamanlı özel şeflerin yıllık gelirleri 100 bin ila 300 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. 

Şeflerin yıllık ücretleri, restoran geçmişlerine, kişiye özel beslenme programlarına göre değişiyor. Örneğin bazı şefler, bazı spesifik beslenme programlarında uzmanlaşmış olabiliyor. Bu durumda, şeflerin ücreti de artıyor.

Evlerinde, yatlarında, sadece kendilerine ve konuklarına özel olarak hazırlanan fine-dining tabaklar.

Evlerinde, yatlarında, sadece kendilerine ve konuklarına özel olarak hazırlanan fine-dining tabaklar.

Uzmanlar, Michelin yıldızlı şeflerin evlerde istihdam edilmesinin arkasında gizlilik ihtiyacı ve kişiselleştirilmiş gastronomi hizmeti unsurun yer aldığını belirtiyor. Zenginlerin evlerinde, yatlarında onlara hizmet veren Michelin yıldızlı şefler, yalnızca o grubun tadacağı özel tabaklar yaratıyor. Milyarderler, kamusal alanlardaki restoranlar yerine kendilerine özel olarak hazırlanan tabakları tercih ediyor.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un lüks yatlarında ve mülklerinde, üst düzey gastronomi deneyimine sahip özel şef kadrolarının kalıcı olarak bulunduğu biliniyor. Jeff Bezos ve ailesi, özel yatıyla nereye giderse şefler de onlarla birlikte geliyor.

Teknoloji liderleri, Kardashianlar, Orta Doğu menşeli ultra zenginler...

Teknoloji liderleri, Kardashianlar, Orta Doğu menşeli ultra zenginler...

Özel şefleri tercih eden zenginler arasında Mark Zuckerberg gibi teknoloji liderleri, Kardashian ailesi gibi popüler figürler ve Avrupa ve Orta Doğu menşeli bazı yüksek gelirli aileler yer alıyor. Herkesin şef tercihi de birbirinden farklı oluyor. 

Kimi milyarder aile, farklı dünya mutfaklarında uzmanlaşmış birden fazla Michelin deneyimli şefi aynı anda mülklerinde barındırabiliyor. 

Michelin yıldızlı şefler yüksek bütçeler ve primlerle hizmet veriyor. Yıllık maaşlarının 300 bin dolara ulaştığı belirtiliyor. 

Öte yandan üst düzey özel asistanlar  250 bin dolara kadar, malikane yöneticileri 150 bin ila 250 bin dolar arası maaş alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın