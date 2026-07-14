Dünyanın En Zengin İsimlerinin Yeni Lüksü: Evlerinde Michelin Yıldızlı Şefler Çalışıyor
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Zenginliğin ucu bucağı yok. Milyon dolarlarınız olsa bile, milyar dolarları olan birilerini göreceksiniz. Güç geçtikçe zenginleşen dünyada, lüksün de sınırları her geçen gün büyüyor. Dünyanın en zengin isimleri, artık lüks restoranlara gitmek yerine, Michelin yıldızlı şefleri ayaklarına getiriyor.
Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, Michelin yıldızlı şeflerin yıllık maaşları 300 bin doları buluyor. Tabii bu alanda da rekabet doğdu.
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Son yıllarda zenginlik, bambaşka bir boyuta ulaştı.
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Evlerinde, yatlarında, sadece kendilerine ve konuklarına özel olarak hazırlanan fine-dining tabaklar.
Teknoloji liderleri, Kardashianlar, Orta Doğu menşeli ultra zenginler...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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