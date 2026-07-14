Dünyanın En Zengin İsimlerinin Yeni Lüksü: Evlerinde Michelin Yıldızlı Şefler Çalışıyor

Zenginliğin ucu bucağı yok. Milyon dolarlarınız olsa bile, milyar dolarları olan birilerini göreceksiniz. Güç geçtikçe zenginleşen dünyada, lüksün de sınırları her geçen gün büyüyor. Dünyanın en zengin isimleri, artık lüks restoranlara gitmek yerine, Michelin yıldızlı şefleri ayaklarına getiriyor.

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, Michelin yıldızlı şeflerin yıllık maaşları 300 bin doları buluyor. Tabii bu alanda da rekabet doğdu.

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