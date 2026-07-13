Yabancı Elçilerin Hayran Kaldığı Osmanlı'nın En Beğenilen 10 Saray Lezzeti
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Türk mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarından biri. Günümüzde severek tükettiğimiz tatların birçoğu da Osmanlı saray mutfağından geliyor. Fakat unuttuğumuz bazı tatlar da var. Örneğin Osmanlı saray mutfağında tatlı ve tuzluyu aynı tabakta buluşturan tarifler, etli ve meyveli yemekler, geleneksel tatlılar bulunuyordu. Bu lezzetleri yiyenler ise bir daha unutamıyordu.
İşte Osmanlı'da yiyenlerin hayran kaldığı lezzetler!
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Osmanlı mutfağı, dünyanın en zengin gastronomi miraslarından biriydi.
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1. Hünkar Beğendi
2. Mutancana
3. Kavun dolması
4. Piliç Topkapı
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5. Piruhi
6. Mahmudiye
7. Düğün Çorbası
8. Vişneli yaprak sarma
9. Zerde
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10. Demirhindi Şerbeti
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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