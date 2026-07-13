Yabancı Elçilerin Hayran Kaldığı Osmanlı'nın En Beğenilen 10 Saray Lezzeti

Saray mutfağında, tatlı ve tuzluyu aynı tabakta buluşturan tarifler, meyvelerle hazırlanan et yemekleri, hafif tatlılar ve enerji veren doğal içecekler eksik olmazdı. Zengin mutfak kültürüne sahip Osmanlı'da birbirinden kaliteli baharatlar, meyveler, sebzeler, etler kullanılırdı. Türk, Orta Doğu ve Batı etkilerinin lezzetli ve eşsiz bir karışımı olan Osmanlı mutfağından çıkan her lezzete yiyenler hayran kalırdı.

Ziyafet sofraları, misafir sofraları, padişah sofraları özenle hazırlanırdı. Her padişahın sevdiği yemek ve yemek alışkanlıkları da farklıydı. Usta aşçılar, her yemeğin yüksek kalitede olmasını sağlardı.

Gelin, Osmanlı'nın en meşhur lezzetlerini yakından tanıyalım.