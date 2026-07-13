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Yabancı Elçilerin Hayran Kaldığı Osmanlı'nın En Beğenilen 10 Saray Lezzeti

Yabancı Elçilerin Hayran Kaldığı Osmanlı'nın En Beğenilen 10 Saray Lezzeti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 12:32
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Türk mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarından biri. Günümüzde severek tükettiğimiz tatların birçoğu da Osmanlı saray mutfağından geliyor. Fakat unuttuğumuz bazı tatlar da var. Örneğin Osmanlı saray mutfağında tatlı ve tuzluyu aynı tabakta buluşturan tarifler, etli ve meyveli yemekler, geleneksel tatlılar bulunuyordu. Bu lezzetleri yiyenler ise bir daha unutamıyordu.

İşte Osmanlı'da yiyenlerin hayran kaldığı lezzetler!

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Osmanlı mutfağı, dünyanın en zengin gastronomi miraslarından biriydi.

Osmanlı mutfağı, dünyanın en zengin gastronomi miraslarından biriydi.

Saray mutfağında, tatlı ve tuzluyu aynı tabakta buluşturan tarifler, meyvelerle hazırlanan et yemekleri, hafif tatlılar ve enerji veren doğal içecekler eksik olmazdı. Zengin mutfak kültürüne sahip Osmanlı'da birbirinden kaliteli baharatlar, meyveler, sebzeler, etler kullanılırdı. Türk, Orta Doğu ve Batı etkilerinin lezzetli ve eşsiz bir karışımı olan Osmanlı mutfağından çıkan her lezzete yiyenler hayran kalırdı. 

Ziyafet sofraları, misafir sofraları, padişah sofraları özenle hazırlanırdı. Her padişahın sevdiği yemek ve yemek alışkanlıkları da farklıydı. Usta aşçılar, her yemeğin yüksek kalitede olmasını sağlardı. 

Gelin, Osmanlı'nın en meşhur lezzetlerini yakından tanıyalım.

1. Hünkar Beğendi

1. Hünkar Beğendi

Osmanlı saray mutfağı denince akıllara ilk olarak Hünkar Beğendi gelir. Zaten isminden de bellidir!

Hünkar Beğendi, közlenmiş patlıcanın süt ve tereyağıyla pürüzsüz bir kıvama getirilmesiyle hazırlanır. Üzerine eklenen domates soslu yumuşak kuzu etiyle birlikte servis edilen yemek, saray mutfağının sembollerinden biridir. 

Hünkar Beğendi yemeğine ismini veren kişinin, Sultan Abdulaziz olduğu söylenir.

2. Mutancana

2. Mutancana

Bu yemeği daha önce duydunuz mu bilmiyoruz ama Mutancana, Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden biridir. Bu yemek, genellikle kuzu etiyle yapılır. Kuzu eti arpacık soğan ve tereyağında sotelenir. Daha sonra kuru meyveler (kayısı, kuru incir, mürdüm eriği) ve badem eklenir. Bal ve sumakla süslenen bu yemek tatlı, tuzlu ve ekşinin harika bir buluşmasıdır. Yanında da genelde safranlı pilavla servis edilir.

3. Kavun dolması

3. Kavun dolması

Kavun dolması, Osmanlı'nın en sıra dışı yemeklerinden biri. 15. yüzyıldan günümüze uzanan bu ilginç lezzet, içi oyulan kavunun kıyma, pirinç, badem, çam fıstığı ve kuş üzümüyle doldurulup fırınlanmasıyla hazırlanıyor. Günümüzde biber, kabak, patlıcan veya domatesle hazırlanan dolma, o zamanlarda meyvelerle de hazırlanabiliyormuş.

4. Piliç Topkapı

4. Piliç Topkapı

Piliç Topkapı, ziyafetlerin vazgeçilmez bir lezzetidir. Mis kokulu iç pilavı kemiksiz tavuk eti parçalarına sarılarak hazırlanır. Günümüzde hala yapılan bu popüler yemeğin lezzeti, baharatların uyumuyla resmen arşa çıkıyor.

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5. Piruhi

5. Piruhi

Mantı gibi ama değil...

Piruhi isimli bu yemek, tulum peynirinin biraz soğan ve maydonozla buluşmasıyla yapılır. İç harç, tıpkı mantı gibi yumuşacık bir hamura doldurulur. Pişirilen piruhi, üzerine dökülen tereyağı ve serpilen cevizle ikram edilir.

6. Mahmudiye

6. Mahmudiye

Mahmudiye de meyve ve etin birlikteliğinin öne çıktığı yemeklerden biridir. Bademli piliç eti, tarçın, karanfil, bal ve kayısıyla buluşur. Özellikle kış aylarında, saray mutfağında sıkça yer alır.

7. Düğün Çorbası

7. Düğün Çorbası

Çorbanın yeri, Osmanlı mutfağında bir ayrıydı. Düğün çorbası da en sevilen tatlardan biriydi. Kuzu eti, saatlerce yumuşacık bir hal alana kadar pişirilirdi. Dokununca dağılan kıvama gelen et, havuç ve soğan gibi sebzelerle buluşturulurdu.

8. Vişneli yaprak sarma

8. Vişneli yaprak sarma

Yaprak sarma, hepimizin evlerinde olan bir lezzet. Fakat vişneli sarma, bu lezzetin apayrı bir boyutu.

Vişneli yaprak sarma, vişne suyu ve vişne taneleriyle pişirilir. Ekşi ve tatlı aromaların dengesi sayesinde Osmanlı mutfağının en özgün tarifleri arasındadır.

9. Zerde

9. Zerde
www.ardaninmutfagi.com

Osmanlı'da geleneksel ve hafif tatlılar sevilirdi. Zerde de bunlardan biriydi. 

Sarı rengini safrandan alan zerde, pirinç, şeker ve gül suyuyla hazırlanırdı. Büyük ziyafetlerde ikram edilen zerde, aynı zamanda oldukça ferah ve faydalı bir tatlı.

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10. Demirhindi Şerbeti

10. Demirhindi Şerbeti

Osmanlı'da yemeklere çeşitli şerbetler eşlik ederdi. Bu şerbetlerden en meşhuru da Demirhindi Şerbetiydi. 

Demirhindi şerbeti, ferahlık vermesinin yanında sağladığı faydalarla da bilinirdi. Şerbetin içindeki tarçın içinizi ısıtır, rezene sindirime yardımcı olur ve karanfil diş çürümesine karşı savaşmaya yardımcı olur... Antioksidan özellikleriyle bu şerbet, sofraların vazgeçilmeziydi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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