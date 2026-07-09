NATO Yemeklerini Yapan Ünlü Şefler Birer Sanat Eseri Gibi Olan Tabaklarını Paylaştı
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Ankara, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İki gün süren NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da yoğun hazırlıklar yapılmıştı. Beştepe'de dünya liderlerine verilecek olan özel akşam yemeği menüsü de özenle hazırlanmıştı. Külliye mutfağından detayları aktaran Ertuğrul Özkök, menülerin daha önce İletişim Başkanlığı'na iletildiğini, her tabağın sunum fotoğraflarının paylaşıldığını aktardı.
Sosyal medyada gündem olan menüyü kimlerin hazırladığı ortaya çıkarken, Michelin yıldızlı şeflerimiz de menülerini ve hazırladıkları tabakları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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NATO zirvesinin akşam yemeği menüsü, sosyal medyada gündem oldu.
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NATO yemeklerinde Türkiye'nin ilk iki Michelin yıldızı sahibi ünlü şefi Fatih Tutak'ın imzasının olduğu ortaya çıktı.
Peki NATO Zirvesi'nde imzası olan diğer şefler kimler?
Şef Sinem Özler'in menüsünde kendi imza yemekleri yer alıyordu.
Osman Sezener ise First Lady’lere Çankaya Köşkü'nde bir menü hazırladı.
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Osman Sezener'in menüsünde 7 yöreden 7 meze başlangıcı yer aldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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