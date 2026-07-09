NATO Yemeklerini Yapan Ünlü Şefler Birer Sanat Eseri Gibi Olan Tabaklarını Paylaştı

Od Urla'nın Michelin yıldızlı şefi Osman Sezener, First Lady’lere Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde bir menü sundu. Sezener, ayrıca Külliye için de açık büfe menüsü hazırladı.

Sezener, o anları şu sözlerle paylaştı: 'NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen First Ladies Programı’nın menüsünü hazırlamanın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dört gün boyunca delegasyon, VIP misafirler ve basın mensupları için sunulan yemekleri hazırlamak bizim için büyük bir onurdu. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden ilham alan bu menülerle; ülkemizin ürünlerini, üreticilerini ve mutfak kültürünü çağdaş bir bakışla anlatmaya çalıştık.Bu anlamlı görevin bir parçası olmamızı sağlayanlara ve emeği geçen tüm ekibimize ve Cumhurbaşkanlığı mutfak ekiplerine teşekkür ederiz.'