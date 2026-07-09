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NATO Yemeklerini Yapan Ünlü Şefler Birer Sanat Eseri Gibi Olan Tabaklarını Paylaştı

NATO Yemeklerini Yapan Ünlü Şefler Birer Sanat Eseri Gibi Olan Tabaklarını Paylaştı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 09:24
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Ankara, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İki gün süren NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da yoğun hazırlıklar yapılmıştı. Beştepe'de dünya liderlerine verilecek olan özel akşam yemeği menüsü de özenle hazırlanmıştı. Külliye mutfağından detayları aktaran Ertuğrul Özkök, menülerin daha önce İletişim Başkanlığı'na iletildiğini, her tabağın sunum fotoğraflarının paylaşıldığını aktardı.

Sosyal medyada gündem olan menüyü kimlerin hazırladığı ortaya çıkarken, Michelin yıldızlı şeflerimiz de menülerini ve hazırladıkları tabakları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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NATO zirvesinin akşam yemeği menüsü, sosyal medyada gündem oldu.

NATO zirvesinin akşam yemeği menüsü, sosyal medyada gündem oldu.

Beştepe'de dünya liderlerine verilen akşam yemeğinin menüsü, sosyal medyada da çok konuşuldu. Menüde Türk mutfağının geleneksel tatları, modern bir dokunuşla sunuldu. Türkiye'nin farklı yörelerinden özenle seçilen tatların buluştuğu sofrada kimin imzasının olduğu da merak edilmişti.

Dünya liderlerinin akşam yemeği menüsü şu şekildeydi:

Başlangıç: Taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı, zeytinyağlı sebze sote ile yanık Denizli yoğurdu

Ara sıcakKayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçasına yer verildi.

Ana yemek: Deniz deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı veya Tokat yaprağı ile ağır ateşte pişmiş dana kaburga

Tatlı: Sütlü nuriye, Antep fıstığı köpüğü ve Maraş dondurması

NATO yemeklerinde Türkiye'nin ilk iki Michelin yıldızı sahibi ünlü şefi Fatih Tutak'ın imzasının olduğu ortaya çıktı.

NATO yemeklerinde Türkiye'nin ilk iki Michelin yıldızı sahibi ünlü şefi Fatih Tutak'ın imzasının olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'ye ilk iki Michelin yıldızını kazandıran şef Fatih Tutak, NATO Zirvesi'nin akşam yemeği menüsünü hazırladı. 

Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı yazısında ilk gecenin yemeğini iki Michelin yıldızlı şefimiz Fatih Tutak'ın verdiğini açıkladı. Bu menü, Fatih Tutak'ın özel menüsü olmadı, geniş yelpazeli bir Türk menüsü hazırlandı. 

Fatih Tutak ile konuşan Ertuğrul Özkök, Trump'ın en çok dana kaburga tandırını ve beğendiyi sevdiğini, hatta Beyaz Saray menüsüne koydurmak için tarifini istediğini aktardı. Fransa Devlet Başkanı Macron ve eşinin tercihi ise özellikle “Urla sakız enginarı ve Tokat asma soslu salatası” yönünde oldu. Macron'dan da “Bu modern Türk mutfağını Paris’te bir restorana çevirmelisin” teklifi geldiği söylendi.

Peki NATO Zirvesi'nde imzası olan diğer şefler kimler?

Peki NATO Zirvesi'nde imzası olan diğer şefler kimler?

Michelin Guide’a giren şefimiz Sinem Özler de NATO'da yerini aldı. Özler, NATO Zirvesi'ne dair anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: 

'... 7 Temmuz’da gerçekleşen iki toplantıda Seraf ekibimle birlikte Anadolu mutfağının köklü mirasını yerel ürünler, mevsimsellik ve çağdaş bir sunum anlayışıyla sunduk.

Anadolu’nun gastronomik hafızasını görünür kılma yaklaşımını bu özel organizasyonda diplomasi sofralarına taşımaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk...'

Şef Sinem Özler'in menüsünde kendi imza yemekleri yer alıyordu.

Şef Sinem Özler'in menüsünde kendi imza yemekleri yer alıyordu.

Kabak çiçeği dolması:  Zeytinyağlı pirinç içi, dereotu, taze nane ve baharatlarla doldurulmuş kabak çiçeği.

Baklalı bebek enginar: Taze bebek enginar ve iç bakla ile yenilebilir otlar.

Seraf içli köfte: Zırhla çekilmiş kuzu kaburga, but ve döş etiyle hazırlanan Seraf’a özgü iç harç; ince bulgurlu dış hamur, süzme yoğurt ve pul biberli sos. 

Dana bonfile: Izgara dana bonfile yanında, közlenmiş patlıcan beğendi ve mevsim sebzeleri, ızgara marul, bebek kabak, havuç, kuşkonmaz ve bezelye.

Geleneksel tatlılar & Dondurma baklava irmik helvası vanilyalı dondurma

Osman Sezener ise First Lady’lere Çankaya Köşkü'nde bir menü hazırladı.

Osman Sezener ise First Lady’lere Çankaya Köşkü'nde bir menü hazırladı.

Od Urla'nın Michelin yıldızlı şefi Osman Sezener, First Lady’lere Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde bir menü sundu. Sezener, ayrıca Külliye için de açık büfe menüsü hazırladı.

Sezener, o anları şu sözlerle paylaştı: 'NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen First Ladies Programı’nın menüsünü hazırlamanın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dört gün boyunca delegasyon, VIP misafirler ve basın mensupları için sunulan yemekleri hazırlamak bizim için büyük bir onurdu. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden ilham alan bu menülerle; ülkemizin ürünlerini, üreticilerini ve mutfak kültürünü çağdaş bir bakışla anlatmaya çalıştık.Bu anlamlı görevin bir parçası olmamızı sağlayanlara ve emeği geçen tüm ekibimize ve Cumhurbaşkanlığı mutfak ekiplerine teşekkür ederiz.'

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Osman Sezener'in menüsünde 7 yöreden 7 meze başlangıcı yer aldı.

Osman Sezener'in menüsünde 7 yöreden 7 meze başlangıcı yer aldı.

Ege’den kabak ezmesi: Peynir ve kabak ezmesi

Marmara’dan nane haydari ve kaya koruğu turşusu

Akdeniz’den hibeş (limonlu tahin ezmesi)

İç Anadolu’dan tarhana müs

Karadeniz’den mısır ekmeği, tereyağı ve elma

Doğu Anadolu’dan Erzincan tulum peyniri, ceviz ve bal peteği

Güneydoğu Anadolu’dan isli patlıcan, nar ekşisi ve Antep fıstığı

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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