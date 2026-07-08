NATO Zirvesi'nde Gözlüğünden ve Koşusundan Hiç Taviz Vermeyen Macron, Zirvenin Gündem İsmi Oldu

Macron, ilk olarak herkesin şık bir makam aracıyla geldiği zirveye Land Cruiser marka makam aracıyla gelerek gündem oldu.

Daha sonra akşam yemeği için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanan Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeyi denedi. Bu hareketiyle zaten güne gündem olarak başlayan Macron, gündemden hiç düşmedi.