NATO Zirvesi'nde Gözlüğünden ve Koşusundan Hiç Taviz Vermeyen Macron, Zirvenin Gündem İsmi Oldu
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Güneş gözlüklerini bir an olsun çıkarmayan, sabah koşunu ihmal etmeyen, kendine has tarzını koruyan Macron'a sosyal medyadan da yorumlar gecikmedi.
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NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.
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Sabah koşusunu ihmal etmedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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