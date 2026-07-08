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NATO Zirvesi'nde Gözlüğünden ve Koşusundan Hiç Taviz Vermeyen Macron, Zirvenin Gündem İsmi Oldu

NATO Zirvesi'nde Gözlüğünden ve Koşusundan Hiç Taviz Vermeyen Macron, Zirvenin Gündem İsmi Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 15:07
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Güneş gözlüklerini bir an olsun çıkarmayan, sabah koşunu ihmal etmeyen, kendine has tarzını koruyan Macron'a sosyal medyadan da yorumlar gecikmedi.

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NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

Macron, ilk olarak herkesin şık bir makam aracıyla geldiği zirveye Land Cruiser marka makam aracıyla gelerek gündem oldu. 

Daha sonra akşam yemeği için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanan Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeyi denedi. Bu hareketiyle zaten güne gündem olarak başlayan Macron, gündemden hiç düşmedi.

Sabah koşusunu ihmal etmedi.

Sabah koşusunu ihmal etmedi.

Macron'un sabahın erken saatlerinde yapacağı koşu için, günler öncesinden hazırlıklar başlamıştı. Macron, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı. Tabii o meşhur gözlüklerini yine çıkarmadı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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