NATO Zirvesi'nde Dünya Liderlerine Sunulan Türk Yemekleri Menüsüne Yorum Yağdı

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara’da düzenleniyor. 7 Temmuz'da yan etkinlikler ve bakanlar düzeyinde çalışma yemekleri düzenlendi. Bugün de resmi oturumlar düzenlenecek.

Beştepe'de düzenlenen NATO Zirvesi akşam yemeğinde, liderlere sunulan menü belli oldu. Menüye hem Türk hem yabancı kullanıcılardan yorum yağdı.