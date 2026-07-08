NATO Zirvesi'nde Dünya Liderlerine Sunulan Türk Yemekleri Menüsüne Yorum Yağdı
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara’da düzenleniyor. 7 Temmuz'da yan etkinlikler ve bakanlar düzeyinde çalışma yemekleri düzenlendi. Bugün de resmi oturumlar düzenlenecek.
Beştepe'de düzenlenen NATO Zirvesi akşam yemeğinde, liderlere sunulan menü belli oldu. Menüye hem Türk hem yabancı kullanıcılardan yorum yağdı.
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NATO Zirvesi'nde akşam yemeği menüsü ortaya çıktı.
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NATO yemeğinden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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