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NATO Zirvesi'nde Dünya Liderlerine Sunulan Türk Yemekleri Menüsüne Yorum Yağdı

NATO Zirvesi'nde Dünya Liderlerine Sunulan Türk Yemekleri Menüsüne Yorum Yağdı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 09:20
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36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara’da düzenleniyor. 7 Temmuz'da yan etkinlikler ve bakanlar düzeyinde çalışma yemekleri düzenlendi. Bugün de resmi oturumlar düzenlenecek. 

Beştepe'de düzenlenen NATO Zirvesi akşam yemeğinde, liderlere sunulan menü belli oldu. Menüye hem Türk hem yabancı kullanıcılardan yorum yağdı.

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NATO Zirvesi'nde akşam yemeği menüsü ortaya çıktı.

NATO Zirvesi'nde akşam yemeği menüsü ortaya çıktı.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Beştepe'de verilen akşam yemeğinin menüsü belli oldu. Dünya liderlerine, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla sunuldu. 

Menünün başlangıcında Trabzon, ara sıcaklarında Kayseri ve Denizli, ana yemeğinde Adana, tatlı kısmında ise Kahramanmaraş ve Gaziantep'e yer verildi. Dünya liderlerine, Türkiye'nin her bir yöresinin eşsiz lezzetleri tanıtıldı.

Başlangıç:

Taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı

Zeytinyağlı sebze sote, yanık Denizli yoğurdu

Ara sıcak:

Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası

Ana yemek:

Deniz levreği, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı

veya

Ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı

Tatlı:

Sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot

NATO yemeğinden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

NATO yemeğinden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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