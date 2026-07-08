article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'da Benzeri Görülmemiş NATO Krizi: Aynı Ülkeden İki Lider, Ayrı Uçaklarla Geldi, Yan Yana Gelmediler!

Ankara'da Benzeri Görülmemiş NATO Krizi: Aynı Ülkeden İki Lider, Ayrı Uçaklarla Geldi, Yan Yana Gelmediler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 08:59 Son Güncelleme: 08.07.2026 - 09:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çekya'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yaşanan yetki savaşı, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde eşine rastlanmamış bir olaya sahne oldu. Heyete alınmayınca mahkeme kararıyla zirveye katılma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı, Başbakan ile aynı uçağa binmedi. Türkiye'ye iki ayrı devlet uçağıyla inen liderler, zirve boyunca birbirlerinden uzak durarak tarihe geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasındaki siyasi kavga, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne taşınarak dev organizasyonda ilginç bir protokol krizine yol açtı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasındaki siyasi kavga, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne taşınarak dev organizasyonda ilginç bir protokol krizine yol açtı.

Tüm üye ülkelerin tek bir lider ve tek bir resmi heyetle yer aldığı zirveye, Çekya iki farklı liderle katılarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'ye iki ayrı devlet uçağıyla inen liderler, başkentte kendi ülkelerini aynı anda temsil eden tek NATO üyesi olarak tarihe geçti.

Başkentte göze çarpan bu tuhaf tablonun arkasında, Prag'da başlayan ve mahkemeye kadar uzanan bir koltuk savaşı yatıyor. Başbakan Babis, zirve öncesinde Türkiye'ye gidecek resmi heyetin listesini tek başına hazırlamış, yanına Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı'nı alırken Cumhurbaşkanı Pavel'in adına listede yer vermemişti. Ankara'da ülkesini sadece kendisinin temsil edeceğini savunan Babis'in bu hamlesi, devletin zirvesinde gerilimi tırmandırdı.

Resmi heyet listesinden dışlanmayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Pavel, soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Başvuruyu hızla inceleyen yüksek mahkeme, Pavel'i haklı bularak zirveye katılımının önünü açan bir ihtiyati tedbir kararı çıkardı. Kararın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Pavel, NATO'daki müttefik liderlerle birebir temas kurmanın ve diplomasi yürütmenin en temel anayasal görevi olduğunu vurgulayarak Türkiye yolculuğu için hazırlıklarına başladı.

Yargı kararıyla aynı organizasyonda bulunmak zorunda kalan iki lider, çareyi Türkiye'ye farklı devlet uçaklarıyla seyahat etmekte buldu. İkilinin arasındaki soğuk rüzgarlar zirve boyunca esmeye devam ederken, bu gerginlik NATO'nun geleneksel aile fotoğrafına da doğrudan yansıdı. Tarihi fotoğraf çekimi esnasında platforma çıkan Pavel ve Babis'in, birbirlerinden olabildiğince uzak durarak podyumun iki ayrı ucunda yer alması krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın