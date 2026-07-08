Ankara'da Benzeri Görülmemiş NATO Krizi: Aynı Ülkeden İki Lider, Ayrı Uçaklarla Geldi, Yan Yana Gelmediler!

Tüm üye ülkelerin tek bir lider ve tek bir resmi heyetle yer aldığı zirveye, Çekya iki farklı liderle katılarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'ye iki ayrı devlet uçağıyla inen liderler, başkentte kendi ülkelerini aynı anda temsil eden tek NATO üyesi olarak tarihe geçti.

Başkentte göze çarpan bu tuhaf tablonun arkasında, Prag'da başlayan ve mahkemeye kadar uzanan bir koltuk savaşı yatıyor. Başbakan Babis, zirve öncesinde Türkiye'ye gidecek resmi heyetin listesini tek başına hazırlamış, yanına Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı'nı alırken Cumhurbaşkanı Pavel'in adına listede yer vermemişti. Ankara'da ülkesini sadece kendisinin temsil edeceğini savunan Babis'in bu hamlesi, devletin zirvesinde gerilimi tırmandırdı.

Resmi heyet listesinden dışlanmayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Pavel, soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Başvuruyu hızla inceleyen yüksek mahkeme, Pavel'i haklı bularak zirveye katılımının önünü açan bir ihtiyati tedbir kararı çıkardı. Kararın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Pavel, NATO'daki müttefik liderlerle birebir temas kurmanın ve diplomasi yürütmenin en temel anayasal görevi olduğunu vurgulayarak Türkiye yolculuğu için hazırlıklarına başladı.

Yargı kararıyla aynı organizasyonda bulunmak zorunda kalan iki lider, çareyi Türkiye'ye farklı devlet uçaklarıyla seyahat etmekte buldu. İkilinin arasındaki soğuk rüzgarlar zirve boyunca esmeye devam ederken, bu gerginlik NATO'nun geleneksel aile fotoğrafına da doğrudan yansıdı. Tarihi fotoğraf çekimi esnasında platforma çıkan Pavel ve Babis'in, birbirlerinden olabildiğince uzak durarak podyumun iki ayrı ucunda yer alması krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.