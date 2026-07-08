Ankara'da Benzeri Görülmemiş NATO Krizi: Aynı Ülkeden İki Lider, Ayrı Uçaklarla Geldi, Yan Yana Gelmediler!
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Çekya'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yaşanan yetki savaşı, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde eşine rastlanmamış bir olaya sahne oldu. Heyete alınmayınca mahkeme kararıyla zirveye katılma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı, Başbakan ile aynı uçağa binmedi. Türkiye'ye iki ayrı devlet uçağıyla inen liderler, zirve boyunca birbirlerinden uzak durarak tarihe geçti.
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasındaki siyasi kavga, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne taşınarak dev organizasyonda ilginç bir protokol krizine yol açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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