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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Liderlere Verilen Yemeğin Menüsü Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Liderlere Verilen Yemeğin Menüsü Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2026 - 23:18
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NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen dünya liderleri için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon düzenlendi. Liderler ve eşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılandı ve toplu olarak aile fotoğrafı çektirildi.

Beyaz Saray, dünya liderleri için verilen resepsiyondaki yemek menüsünü de paylaştı.

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NATO Zirvesi kapsamında birçok devletin lideri Ankara’ya geldi.

NATO Zirvesi kapsamında birçok devletin lideri Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

CNN Türk’ün ABD Temsilcisi Yusuf Paksoy, Beyaz Saray’ın duyurduğu yemek menüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

CNN Türk’ün ABD Temsilcisi Yusuf Paksoy, Beyaz Saray’ın duyurduğu yemek menüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
twitter.com

'BAŞLANGIÇ

Taş Fırın Pide

Trabzon Tereyağı ve Hizan Karakovan Balı ile

Zeytinyağlı Sebze Sote

Yanık Denizli Yoğurdu ile

ARA SICAK

Kayseri Mantısı

Yanık Denizli Yoğurdu ve İsli Ayaş Salçası ile

ANA YEMEK

Deniz Levreği

Tarama, Urla Sakız Enginarı ve Tokat Yaprağı ile

veya

Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga

Yanık Trabzon Tereyağı, Köz Patlıcan ve Kuzugöbeği Mantarlı Firik Pilavı ile

TATLI

Sütlü Nuriye

Antep Fıstığı Köpüğü, Maraş Dondurması ve Bergamot ile'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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