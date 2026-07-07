Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Liderlere Verilen Yemeğin Menüsü Ortaya Çıktı
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NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen dünya liderleri için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon düzenlendi. Liderler ve eşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılandı ve toplu olarak aile fotoğrafı çektirildi.
Beyaz Saray, dünya liderleri için verilen resepsiyondaki yemek menüsünü de paylaştı.
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NATO Zirvesi kapsamında birçok devletin lideri Ankara’ya geldi.
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CNN Türk’ün ABD Temsilcisi Yusuf Paksoy, Beyaz Saray’ın duyurduğu yemek menüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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