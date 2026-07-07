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ABD Başkanı Donald Trump Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Övdü

ABD Başkanı Donald Trump Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Övdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.07.2026 - 16:39
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36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 'övgüye layık' olduğunu belirten ABD Başkanı 'Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor' Erdoğan'ı takdir ettiğini belirtti.

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Erdoğan'a övgü dolu sözler:

Erdoğan'a övgü dolu sözler:

Burada bir lider var, ülkesini çok daha kuvvetli bir hale getirdi. Burayı görüyorsunuz, yolları görüyorsunuz, her şey harika. Yani Türkiye ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ben şunu söyleyebilirim; Türkiye ile şu andaki ilişkilerimiz her zaman olduğundan daha iyi. Yani benim ilk dönemimde de iyiydi, şimdi ondan da daha iyi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan dostluğuna değinen Trump, karşılamadan memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan dostluğuna değinen Trump, karşılamadan memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi;

'Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Havaalanında bizi karşıladı. Ve benim ismimi taşıyan bir bina da var; bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük. Kendisi harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu, oldukça iyi ilişkilerimiz var.'

Türkiye'nin savunma sanayii ve askeri kapasitesini takdir eden Trump, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor; ekipmanları, askerleri harika. Ve güzel olan tarafı şu ki; Türkiye ile ilişkilerimiz gerçekten övgüye layık ve bizim de ilişkilerimiz gerçekten bugüne kadar hep güzel gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük bir saygı duyuyorum. Ve her iki ülkenin de faydasına olacaktır.' ifadelerini kullandı.

Görüşmenin gündemine ilişkin de bilgi veren Trump, 'Bugün ticaretten bahsedeceğiz, başka şeylerden de bahsedeceğiz. Askeriyeden bahsedeceğiz, birçok farklı konu, belki İran'ı da muhtemelen ele alacağız. İran'ın ordusunu tamamen kullanılmaz hale getirdik, nükleer silahları olmayacak. Türkiye ile gayet güzel ticaret yapıyoruz; biz güzel şeyler yapıyoruz, onlar güzel şeyler yapıyor ve bunları karşılıklı olarak ticaret ediyoruz. Sadece şunu söylemek isterim; sizinle olmak büyük bir şeref, büyük bir onur. Çok güzel toplantılar, çok güzel akşam yemekleri, çok güzel yiyecekler... Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız da. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı.' diye konuştu.

Bir gazetecinin F-35 satışına ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti;

Bir gazetecinin F-35 satışına ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti;

Bu bizim vereceğimiz bir karar. Çok iyi ilişkilerimiz var. Size şunu söyleyebilirim; burada oturan insanlar da dahil, neden böyle yaptığımızı merak ediyorlar. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye çok uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu, birçoğundan da daha sadık bir müttefik oldu. F-35'ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu konuyu konuşacağız.

Bunu da ekleyeyim, Türkiye bu uçakları satın aldı, en iyi uçaklar bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak satın alıyorsanız, motorlara herhangi bir şey yapılıyorsa ve bunların bakımı da yapılıyorsa; tabii ki Amerika'dan aldıysanız bu uçağı, bakımını da yapmak bizim sorumluluğumuz. Yani motor çalışıyor mu, motor rehabilite edilecek mi, upgrade edilecek mi... Iıı, bence böyle bunu yapmamız lazım zaten, bunu yapmayacak mıyız diyeceğiz? Birçok insan aynı fikirde değildi ama zamanla anlamaya başladılar ki Türkiye bizim için harika bir müttefik oldu.

ABD Başkanı CAATSA yaptırımları hakkında da konuştu:

ABD Başkanı CAATSA yaptırımları hakkında da konuştu:

'Bu müeyyideleri kaldıracağız. Bunu söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı vaktini harcamasın bu soruyu cevaplamakla, ben doğrudan söylüyorum; çok yakın konuşuyoruz. Marco Rubio da burada, Dışişleri Bakanımız; Scott Bessent da burada, Pete de burada, herkes burada. Bu ambargoları, bu müeyyideleri kaldırıyoruz artık vakti geldi. Tamam? Biz dostlarımızın müeyyideli (ambargolu) olmasını istemiyoruz, bu çok basit. Biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz.' dedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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