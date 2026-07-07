ABD Başkanı Donald Trump Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Övdü

'Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Havaalanında bizi karşıladı. Ve benim ismimi taşıyan bir bina da var; bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük. Kendisi harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu, oldukça iyi ilişkilerimiz var.'

Türkiye'nin savunma sanayii ve askeri kapasitesini takdir eden Trump, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor; ekipmanları, askerleri harika. Ve güzel olan tarafı şu ki; Türkiye ile ilişkilerimiz gerçekten övgüye layık ve bizim de ilişkilerimiz gerçekten bugüne kadar hep güzel gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük bir saygı duyuyorum. Ve her iki ülkenin de faydasına olacaktır.' ifadelerini kullandı.

Görüşmenin gündemine ilişkin de bilgi veren Trump, 'Bugün ticaretten bahsedeceğiz, başka şeylerden de bahsedeceğiz. Askeriyeden bahsedeceğiz, birçok farklı konu, belki İran'ı da muhtemelen ele alacağız. İran'ın ordusunu tamamen kullanılmaz hale getirdik, nükleer silahları olmayacak. Türkiye ile gayet güzel ticaret yapıyoruz; biz güzel şeyler yapıyoruz, onlar güzel şeyler yapıyor ve bunları karşılıklı olarak ticaret ediyoruz. Sadece şunu söylemek isterim; sizinle olmak büyük bir şeref, büyük bir onur. Çok güzel toplantılar, çok güzel akşam yemekleri, çok güzel yiyecekler... Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız da. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı.' diye konuştu.