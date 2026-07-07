ABD Başkanı Donald Trump Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Övdü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 'övgüye layık' olduğunu belirten ABD Başkanı 'Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor' Erdoğan'ı takdir ettiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan'a övgü dolu sözler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan dostluğuna değinen Trump, karşılamadan memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi;
Bir gazetecinin F-35 satışına ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti;
ABD Başkanı CAATSA yaptırımları hakkında da konuştu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın