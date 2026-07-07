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Türkiye'ye Gelen Japonya Savunma Bakanı Plastik Bardaktaki Suya Anlam Veremedi

Türkiye'ye Gelen Japonya Savunma Bakanı Plastik Bardaktaki Suya Anlam Veremedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.07.2026 - 13:54
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Japonya Savunma Bakanı Koizumi, NATO Zirvesi için yaptığı Ankara ziyaretinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Koizumi önce yol düzeni sonra da İstanbul Havalimanı'nda gördüğü küçük plastik bardaklardaki suyu ilk başta mum sandığını belirterek şaşkınlığını paylaştı.

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Japonya Savunma Bakanı'nın paylaşımı şöyle:

Japonya Savunma Bakanı'nın paylaşımı şöyle:

İstanbul Havalimanı'nda. İlk başta mum sandım ama maden suyuymuş. Bunu ilk kez gördüm.

Koizumi Ankara'daki NATO için yapılan yol düzenlemesini de şaşkınlıkla karşıladı.

Koizumi Ankara'daki NATO için yapılan yol düzenlemesini de şaşkınlıkla karşıladı.

Japon siyasetçi İstanbul'dan Ankara'ya geçişinin ardından Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdi. Son yıllardaki atılımlarla İHA'larını yerlileştiğini aktardığı Türkiye ile savunma sanayi işbirliğini daha da ilerletmek istediklerini söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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