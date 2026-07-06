NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye Ankara'da Deniz Göktaş Sorusu Yöneltildi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da verdiği mesajlarda Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik konumuna ve savunma sanayisindeki kapasitesine dikkat çekti. Türkiye'yi NATO'nun en güçlü askeri aktörlerinden biri olarak nitelendiren Rutte, ülkenin savunma üretim gücünün ittifak için kritik önem taşıdığını vurguladı:

'Türkiye en büyük silahlı kuvvetlerden biri. NATO, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayinden fayda sağlıyor. ASELSAN buna örnek. NATO'nun ihtiyacı olan her şeyi üreten binlerce şirketiniz var. Ankara, İstanbul bir bütün olarak Türkiye çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli.'