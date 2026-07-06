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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye Ankara'da Deniz Göktaş Sorusu Yöneltildi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye Ankara'da Deniz Göktaş Sorusu Yöneltildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2026 - 18:36
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Dünyanın gözü NATO Zirvesi için Ankara'ya çevrilirken, başkente gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ilk mesajlarını Ankara'dan verdi. Rutte, 'Ankara'da önemli adımlar atacağız' ve 'Savunma harcamalarını artıracağız' ifadeleriyle ittifakın önceliklerine dikkat çekti. Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolünü vurgulayan Rutte'nin basın toplantısında gazetecilerin komedyen Deniz Göktaş'la ilgili soru yöneltmesi ise dikkat çeken anlardan biri oldu.

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"Türkiye, NATO için çok önemli"

"Türkiye, NATO için çok önemli"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da verdiği mesajlarda Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik konumuna ve savunma sanayisindeki kapasitesine dikkat çekti. Türkiye'yi NATO'nun en güçlü askeri aktörlerinden biri olarak nitelendiren Rutte, ülkenin savunma üretim gücünün ittifak için kritik önem taşıdığını vurguladı:

'Türkiye en büyük silahlı kuvvetlerden biri. NATO, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayinden fayda sağlıyor. ASELSAN buna örnek. NATO'nun ihtiyacı olan her şeyi üreten binlerce şirketiniz var. Ankara, İstanbul bir bütün olarak Türkiye çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli.'

Rutte'ye Deniz Göktaş soruldu.

Rutte'ye Deniz Göktaş soruldu.

Basın toplantısında gazetecilerden biri, kısa süre önce tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı hatırlatarak Rutte'ye, 'Türkiye'de demokrasiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Rutte ise demokrasi, basın özgürlüğü ve gösteri hakkına vurgu yaparak şu yanıtı verdi:

'Demokrasilerde seçimler önemlidir ama seçimlerden daha önemli şeyler de vardır. Özgür medya bunlardan birisidir. İnsanlar eğer istiyorlarsa gösteri de yapabilirler.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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