NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye Ankara'da Deniz Göktaş Sorusu Yöneltildi
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Dünyanın gözü NATO Zirvesi için Ankara'ya çevrilirken, başkente gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ilk mesajlarını Ankara'dan verdi. Rutte, 'Ankara'da önemli adımlar atacağız' ve 'Savunma harcamalarını artıracağız' ifadeleriyle ittifakın önceliklerine dikkat çekti. Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolünü vurgulayan Rutte'nin basın toplantısında gazetecilerin komedyen Deniz Göktaş'la ilgili soru yöneltmesi ise dikkat çeken anlardan biri oldu.
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"Türkiye, NATO için çok önemli"
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Rutte'ye Deniz Göktaş soruldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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