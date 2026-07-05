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İstanbul'da NATO Zirvesi Öncesi Trump'a Epstein Protestosu Gerçekleşti

İstanbul'da NATO Zirvesi Öncesi Trump'a Epstein Protestosu Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2026 - 19:44
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Ankara'da düzenlenecek ve çok sayıda lideri bir araya getirecek NATO Zirvesi öncesinde, Türkiye'de tartışmalar giderek yoğunlaşıyor. Zirveye günler kala protesto gösterileri ve çeşitli eylemler peş peşe gelirken, güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Son dikkat çeken protestonun adresi ise İstanbul oldu.

İstanbul'un en işlek ulaşım noktalarından biri olan Haliç Köprüsü, sabah saatlerinde dikkat çeken bir protestoya sahne oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından köprüye dev bir pankart asıldı. Türkçe ve İngilizce ifadelerin yer aldığı pankartta, ABD Başkanı Donald Trump'ın görseli de kullanıldı. Pankartta, 'Hide your children, Trump is coming!' ve 'Çocuklarınızı Saklayın, Trump Geliyor!' ifadeleri yer aldı.

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Asılan pankart uzun süre Haliç Köprüsü'nde dalgalandı.

Epstein ile Trump'ın fotoğrafları çıkmıştı.

Epstein ile Trump'ın fotoğrafları çıkmıştı.

Epstein Skandalı'nda Trump'ın da yer aldığı ve Trump'ın isminin sümenaltı edildiği iddiaları gündemden hiç düşmezken, Trump bu konuyu tamamıyla reddetmişti. 

Trump'ın Türkiye'ye gelişi birçok konuda olduğu gibi Epstein sebebiyle de protesto ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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