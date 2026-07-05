İstanbul'da NATO Zirvesi Öncesi Trump'a Epstein Protestosu Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenecek ve çok sayıda lideri bir araya getirecek NATO Zirvesi öncesinde, Türkiye'de tartışmalar giderek yoğunlaşıyor. Zirveye günler kala protesto gösterileri ve çeşitli eylemler peş peşe gelirken, güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Son dikkat çeken protestonun adresi ise İstanbul oldu.

İstanbul'un en işlek ulaşım noktalarından biri olan Haliç Köprüsü, sabah saatlerinde dikkat çeken bir protestoya sahne oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından köprüye dev bir pankart asıldı. Türkçe ve İngilizce ifadelerin yer aldığı pankartta, ABD Başkanı Donald Trump'ın görseli de kullanıldı. Pankartta, 'Hide your children, Trump is coming!' ve 'Çocuklarınızı Saklayın, Trump Geliyor!' ifadeleri yer aldı.