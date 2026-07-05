ABD'de Kırmızı Kart Gören Balogun'un Cezası Ertelendi: Trump, FIFA'ya Teşekkür Etti
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FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 turu maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un cezasında indirime gitti.
Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 25 yaşındaki golcü oyuncuya verilen bir maçlık men cezası askıya alındı. Böylece Balogun, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasında forma giyebilecek.
Balogun'un kadroya dönmesi, Belçika karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak ABD için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
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Belçika maçında ceza almadan forma giyecek.
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27. madde devreye girdi. 27. madde ne diyor?
Trump mı rica etti?
Trump'ın teşekkür mesajı ve bu mesajın Beyaz Saray hesabından paylaşılması da tepkileri artırdı.
"Kutsal kitaplardaki ölçekte bir Dünya Kupası yolsuzluğuna tanık oluyoruz. İzlemesi kesinlikle utanç verici ve iğrenç."
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"Eğer seçimleri satın alabiliyorsa, tabii ki şimdi de Dünya Kupası'nı satın alacaklar."
"ABD'li bir oyuncunun kırmızı kart görmesi ve yine de bir sonraki maça çıkabilmesi tamamen normal."
"Bak, haydutluklarını bile gizlemiyorlar, alçaklar."
"Bu futbol değil bu diktatörlük"
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"Okuldan atıldın ama baban okulun en zengin adamı"
"Belçika'yı neden doğrudan sınır dışı etmiyorsunuz? Yozlaşmış olacaksanız, sonuna kadar gidin"
"Yolsuzluk ABD'de kurumsallaşmış durumda, bu Beyaz Saray'dan gelmesi utanç verici. Trump bir kanser."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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