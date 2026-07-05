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ABD'de Kırmızı Kart Gören Balogun'un Cezası Ertelendi: Trump, FIFA'ya Teşekkür Etti

etiket ABD'de Kırmızı Kart Gören Balogun'un Cezası Ertelendi: Trump, FIFA'ya Teşekkür Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2026 - 21:24
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FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 turu maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un cezasında indirime gitti.

Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 25 yaşındaki golcü oyuncuya verilen bir maçlık men cezası askıya alındı. Böylece Balogun, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasında forma giyebilecek.

Balogun'un kadroya dönmesi, Belçika karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak ABD için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

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Belçika maçında ceza almadan forma giyecek.

Belçika maçında ceza almadan forma giyecek.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran ABD'de, Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Karşılaşmada Bosna Hersekli savunma oyuncusu Tarik Muharemoviç'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gören Balogun'a FIFA tarafından bir maç men cezası verilmişti.

Ancak FIFA Disiplin Kurulu, yapılan değerlendirmenin ardından 25 yaşındaki golcünün bir maçlık cezasını erteleme kararı aldı. Bu kararla birlikte Balogun, ABD'nin Belçika ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde forma giyebilecek.

27. madde devreye girdi. 27. madde ne diyor?

27. madde devreye girdi. 27. madde ne diyor?

FIFA, haberin ilk olarak The Athletic tarafından duyurulmasının ardından Folarin Balogun'un Belçika karşısında forma giyebileceğini resmen doğruladı.

FIFA Disiplin Kurulu'nun açıklamasında, ABD ile Bosna Hersek arasında 1 Temmuz 2026'da San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası maçında doğrudan kırmızı kart gören Balogun'a, FIFA Disiplin Talimatı'nın 14. ve 66. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Ancak açıklamada, FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi kapsamında bu cezanın bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı ifade edildi. Buna göre Balogun, deneme süresi içinde benzer nitelik ve ağırlıkta yeni bir disiplin ihlali işlemediği takdirde cezasını çekmeyecek ve ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında forma giyebilecek.

FIFA ayrıca, Balogun'un deneme süresi içinde benzer bir ihlalde bulunması halinde askıya alınan cezanın yürürlüğe gireceğini, bunun yanı sıra yeni ihlal nedeniyle verilecek olası ek disiplin yaptırımlarının da ayrıca uygulanacağını bildirdi.

Trump mı rica etti?

Trump mı rica etti?

Yurt dışında birçok kaynak, FIFA'ya Beyaz Saray'dan bir rica telefonu gittiği yönünde iddiaları sayfalarına taşıdı. 

FIFA'nın bu telefonun ardından harekete geçtiği iddia edilirken, FIFA 'nihai karara Beyaz Saray etki etmedi' demekle yetindi.

Trump'ın teşekkür mesajı ve bu mesajın Beyaz Saray hesabından paylaşılması da tepkileri artırdı.

Trump'ın teşekkür mesajı ve bu mesajın Beyaz Saray hesabından paylaşılması da tepkileri artırdı.
twitter.com

"Kutsal kitaplardaki ölçekte bir Dünya Kupası yolsuzluğuna tanık oluyoruz. İzlemesi kesinlikle utanç verici ve iğrenç."

"Kutsal kitaplardaki ölçekte bir Dünya Kupası yolsuzluğuna tanık oluyoruz. İzlemesi kesinlikle utanç verici ve iğrenç."
twitter.com
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"Eğer seçimleri satın alabiliyorsa, tabii ki şimdi de Dünya Kupası'nı satın alacaklar."

"Eğer seçimleri satın alabiliyorsa, tabii ki şimdi de Dünya Kupası'nı satın alacaklar."
twitter.com
twitter.com

"ABD'li bir oyuncunun kırmızı kart görmesi ve yine de bir sonraki maça çıkabilmesi tamamen normal."

"ABD'li bir oyuncunun kırmızı kart görmesi ve yine de bir sonraki maça çıkabilmesi tamamen normal."
twitter.com

"Bak, haydutluklarını bile gizlemiyorlar, alçaklar."

"Bak, haydutluklarını bile gizlemiyorlar, alçaklar."
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"Bu futbol değil bu diktatörlük"

"Bu futbol değil bu diktatörlük"
twitter.com
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"Okuldan atıldın ama baban okulun en zengin adamı"

"Okuldan atıldın ama baban okulun en zengin adamı"
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"Belçika'yı neden doğrudan sınır dışı etmiyorsunuz? Yozlaşmış olacaksanız, sonuna kadar gidin"

"Belçika'yı neden doğrudan sınır dışı etmiyorsunuz? Yozlaşmış olacaksanız, sonuna kadar gidin"
twitter.com

"Yolsuzluk ABD'de kurumsallaşmış durumda, bu Beyaz Saray'dan gelmesi utanç verici. Trump bir kanser."

"Yolsuzluk ABD'de kurumsallaşmış durumda, bu Beyaz Saray'dan gelmesi utanç verici. Trump bir kanser."
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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