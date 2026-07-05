ABD'de Kırmızı Kart Gören Balogun'un Cezası Ertelendi: Trump, FIFA'ya Teşekkür Etti

FIFA, haberin ilk olarak The Athletic tarafından duyurulmasının ardından Folarin Balogun'un Belçika karşısında forma giyebileceğini resmen doğruladı.

FIFA Disiplin Kurulu'nun açıklamasında, ABD ile Bosna Hersek arasında 1 Temmuz 2026'da San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası maçında doğrudan kırmızı kart gören Balogun'a, FIFA Disiplin Talimatı'nın 14. ve 66. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Ancak açıklamada, FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi kapsamında bu cezanın bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı ifade edildi. Buna göre Balogun, deneme süresi içinde benzer nitelik ve ağırlıkta yeni bir disiplin ihlali işlemediği takdirde cezasını çekmeyecek ve ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında forma giyebilecek.

FIFA ayrıca, Balogun'un deneme süresi içinde benzer bir ihlalde bulunması halinde askıya alınan cezanın yürürlüğe gireceğini, bunun yanı sıra yeni ihlal nedeniyle verilecek olası ek disiplin yaptırımlarının da ayrıca uygulanacağını bildirdi.