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Ankara'da Bir Pavyon NATO Zirvesi Boyunca Hizmet Vermeyeceğini Duyurdu

Ankara'da Bir Pavyon NATO Zirvesi Boyunca Hizmet Vermeyeceğini Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.07.2026 - 14:12
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7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için tüm kentte hazırlıklar tamamlandı. Yollardan taksilere, mazgallardan güvenlik güçlerine kadar yeni düzenlemeler yapıldı. Başkent dev zirveye hazırlandı. Ankara ile özdeşleşen pavyonlar da NATO Zirvesi için ortama uydu. Bir pavyon zirve boyunca işletmenin kapalı kalacağını duyurdu.

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NATO Zirvesi öncesi liderlerin ve kafilelerin eğlence ihtiyacını nasıl karşılayacağı sosyal medyada geyik haline gelmişti.

NATO Zirvesi öncesi liderlerin ve kafilelerin eğlence ihtiyacını nasıl karşılayacağı sosyal medyada geyik haline gelmişti.

Akıllara Ankara ile özdeşleşen pavyon kültürü geldi.

Bu konudaki şakalar devam ederken bir işletmeden NATO kararı çıktı.

Bu konudaki şakalar devam ederken bir işletmeden NATO kararı çıktı.

Bir pavyon kapısına ''NATO Zirvesinden dolayı devletimize destek olmak amaçlı mekanımızı zirve sonuna kadar kapatıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler' notu bırakıldı.

Bu durum sosyal medyada da konuşuldu.

Bu durum sosyal medyada da konuşuldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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