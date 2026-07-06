article/comments
article/share
Haberler
Spor
Meksika Maçı Çıkışı Verdiği Röportajda Sesi Kısılan Harry Kane Dünya Çapında Viral Oldu

Meksika Maçı Çıkışı Verdiği Röportajda Sesi Kısılan Harry Kane Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.07.2026 - 13:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 ile geçti. İngiltere'nin 10 kişi kaldığı ve oldukça zorlandığı maçta takımın etkili isimlerinden Harry Kane ise çeyrek finali BBC Sport kanalına değerlendirdi. Ancak yıldız golcünün kısılan sesi dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bayern'in golcüsü kendi sesine bile inanamadı.

Bu beklenmedik olaya X ahalisinin tepkileri gecikmedi.

Bu beklenmedik olaya X ahalisinin tepkileri gecikmedi.

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın