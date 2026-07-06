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İngiltere’nin Meksika Zaferini Kutlarken Kolunu Kıran Jordan Henderson Dünya Kupası’nı Kapattı

etiket İngiltere’nin Meksika Zaferini Kutlarken Kolunu Kıran Jordan Henderson Dünya Kupası’nı Kapattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2026 - 11:27

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İngiltere, Meksika’yı nefes kesen maçta 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası’nda çeyrek finale kaldı. İngiltere’nin sevincini gölgeleyen ise talihsiz bir sakatlık oldu. Jordan Henderson, maç sonunda taraftarıyla kutlama yaparken atladığı reklam panosunun üzerinden bileğinin üzerine düşünce acı içinde yerde kaldı. Kolunda kırık oluşan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası’nı kapatması bekleniyor.

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TUR
TUR
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USA
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İngiltere’nin muhteşem Meksika zaferi

İngiltere’nin muhteşem Meksika zaferi

Dünya Kupası’nda son 16 turunda oynanan Meksika-İngiltere maçı nefesleri kesti. Bellingham’ın golleriyle 2-0 öne geçen İngiltere’ye ev sahiplerinden Meksika, Quinones ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 bitti.

İngiltere 54. dakikada 10 kişi kalırken, Kane 60. dakikada penaltıyla skoru 3-1’e getirdi. Meksika’da 69. dakikada Jimenez penaltıdan golü buldu. Son dakikaları nefes kesen maçta başka gol olmayınca İngiltere çeyrek finale yükselen takım oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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