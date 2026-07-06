İngiltere’nin Meksika Zaferini Kutlarken Kolunu Kıran Jordan Henderson Dünya Kupası’nı Kapattı

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İngiltere, Meksika’yı nefes kesen maçta 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası’nda çeyrek finale kaldı. İngiltere’nin sevincini gölgeleyen ise talihsiz bir sakatlık oldu. Jordan Henderson, maç sonunda taraftarıyla kutlama yaparken atladığı reklam panosunun üzerinden bileğinin üzerine düşünce acı içinde yerde kaldı. Kolunda kırık oluşan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası’nı kapatması bekleniyor.
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İngiltere’nin muhteşem Meksika zaferi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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