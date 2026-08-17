Emekli Amiral Türker Ertürk Kimdir? Hakkında Ne Soruşturması Başlatıldı?
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Emekli Amiral Türker Ertürk, hakkında başlatılan soruşturma süreciyle gündemin ilk sıralarına yerleşti. Savcılığın harekete geçmesinin ardından, uzun yıllar Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan ve emekliliğinin ardından da güncel tartışmalarda sıkça adı geçen ismin geçmişi merak konusu oldu. Peki Emekli Amiral Türker Ertürk kimdir, nereli ve askerlik kariyerinde hangi görevlerde bulundu? Hakkında tam olarak ne soruşturması başlatıldı, gerekçesi ne? İşte Türker Ertürk’e dair merak edilen tüm detaylar…
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Emekli Amiral Türker Ertürk Kimdir?
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Türker Ertürk’n Kariyeri
Türker Ertürk Hakkında Ne Soruşturması Başlatıldı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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