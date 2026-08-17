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Emekli Amiral Türker Ertürk Kimdir? Hakkında Ne Soruşturması Başlatıldı?

Emekli Amiral Türker Ertürk Kimdir? Hakkında Ne Soruşturması Başlatıldı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 09:19
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Emekli Amiral Türker Ertürk, hakkında başlatılan soruşturma süreciyle gündemin ilk sıralarına yerleşti. Savcılığın harekete geçmesinin ardından, uzun yıllar Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan ve emekliliğinin ardından da güncel tartışmalarda sıkça adı geçen ismin geçmişi merak konusu oldu. Peki Emekli Amiral Türker Ertürk kimdir, nereli ve askerlik kariyerinde hangi görevlerde bulundu? Hakkında tam olarak ne soruşturması başlatıldı, gerekçesi ne? İşte Türker Ertürk’e dair merak edilen tüm detaylar…

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Emekli Amiral Türker Ertürk Kimdir?

Emekli Amiral Türker Ertürk Kimdir?

Türker Ertürk, Deniz Kuvvetleri’nde uzun yıllar görev yapmış emekli bir tuğamiral ve aynı zamanda köşe yazarı. 10 Nisan 1957’de Trabzon’da dünyaya gelen Ertürk, askerlikle iç içe bir ailenin çocuğu; dedesi İstiklal Madalyası sahibi Şevki Ertürk, babası ise deniz subayı Asım Ertürk. İlkokulu İstanbul’da, ortaöğrenimini Ankara ve Trabzon’da tamamlayan Ertürk, 1971’de Deniz Lisesi’ne girdi ve Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra 1979’da subay olarak donanmaya katıldı. Meslek hayatının 15 yılını gemilerde geçiren Ertürk, bu süreçte üç savaş gemisinin komutanlığını üstlendi; son olarak 1996-1998 arasında TCG Alçıtepe’nin başında bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan emekli amiral, 69 yaşında.

Türker Ertürk’n Kariyeri

Türker Ertürk’n Kariyeri

Kariyerinde Londra’da askeri ataşelik, Roma’daki NATO Savunma Koleji eğitimi ve Deniz Harp Akademisi yer alıyor. 30 Ağustos 2006’da tuğamiral rütbesine yükselen Ertürk, iki yıl Karadeniz Bölge Komutanlığı yaptıktan sonra 2008’de Deniz Harp Okulu Komutanlığı’na atandı. Bu görevdeyken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik yürütüldüğünü savunduğu psikolojik sürecin komuta kademesince doğru yönetilmediğini öne sürerek 9 Ağustos 2010’da istifa etti ve emekliye ayrıldı. Sonraki dönemde siyasetle ilgilenen, televizyon programlarına katılan ve güncel konularda yazılar kaleme alan Ertürk, kamuoyunda tanınan bir isim haline geldi.

Türker Ertürk Hakkında Ne Soruşturması Başlatıldı?

Türker Ertürk Hakkında Ne Soruşturması Başlatıldı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre sürecin gerekçesi, emekli amiralin sosyal medya hesabından yayımlanan video içeriklerinde sarf ettiği ifadeler oldu. Başsavcılık, herhangi bir şikayet beklemeksizin doğrudan harekete geçerek dosyayı açtı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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