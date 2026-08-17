Emekli Amiral Türker Ertürk Kimdir? Hakkında Ne Soruşturması Başlatıldı?

Türker Ertürk, Deniz Kuvvetleri’nde uzun yıllar görev yapmış emekli bir tuğamiral ve aynı zamanda köşe yazarı. 10 Nisan 1957’de Trabzon’da dünyaya gelen Ertürk, askerlikle iç içe bir ailenin çocuğu; dedesi İstiklal Madalyası sahibi Şevki Ertürk, babası ise deniz subayı Asım Ertürk. İlkokulu İstanbul’da, ortaöğrenimini Ankara ve Trabzon’da tamamlayan Ertürk, 1971’de Deniz Lisesi’ne girdi ve Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra 1979’da subay olarak donanmaya katıldı. Meslek hayatının 15 yılını gemilerde geçiren Ertürk, bu süreçte üç savaş gemisinin komutanlığını üstlendi; son olarak 1996-1998 arasında TCG Alçıtepe’nin başında bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan emekli amiral, 69 yaşında.