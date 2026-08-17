Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Alevli Günler
Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kansere yakalanmasıyla değişir. Arkadaşlarının öldükten sonra yakılmak istemesi üzerine harekete geçen üçlü, bürokrasi ve farklı olana yaşam hakkı tanımayan anlayışla mücadele ederken seyirciyi ağlanacak hâllerine güldüren olayların içine sürüklenir.
Tarih: 20 Ağustos Perşembe, 21.00
Mekân: Oran Açık Hava Sahnesi
Tür: Dram
Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 12+
Yangından son anda kurtarılan eski bir depo, Anadolu türkülerinin çaldığı bir radyo ve demlenen çayın çevresinde gelişen oyun; güç, cesaret ve hayatta yönünü bulma arayışını merkeze alıyor. Sahnelemede ateşli silah kullanıldığı özellikle belirtiliyor.
Hedda Gabler
Henrik Ibsen’in klasik eserinden uyarlanan oyun, kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmak isteyen ancak babasının gölgesi, evliliği ve toplumun beklentileri arasında sıkışan Hedda’nın hikâyesini anlatıyor. Tutkularıyla içine hapsedildiği yaşam arasındaki çatışma, Hedda’yı geri dönüşü olmayan bir sona yaklaştırıyor.
Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.00 / 23 Ağustos Pazar, 19.00
Mekân: Yakın Sahne
Tür: Dram
Oyuncular: Ayça Sipahioğlu, Kutluhan Dağ, Merve Çelik Gülgün, Barış Dizer, Batuhan Eroğlu
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 13+
Milena’ya Mektuplar
Franz Kafka ile gazeteci Milena Jesenská’nın dostluğu, Kafka’nın yazılarının Çekçeye çevrilmesiyle başlar. Başlangıçta işle ilgili olan mektuplar zamanla hastalıkların, uzaklığın ve imkânsızlıkların gölgesinde büyüyen tutkulu bir ilişkiye dönüşür.
Tarih: 18 Ağustos Salı ve 21 Ağustos Cuma, 20.00
Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi
Tür: Dram
Oyuncular: Oğuzhan Karadavut
Süre: 50 dakika
Morgue Sokağı Cinayeti
Edgar Allan Poe’nun polisiye edebiyatının temel eserlerinden biri kabul edilen aynı adlı öyküsünden uyarlanan oyun, açıklanması neredeyse imkânsız görünen vahşi bir cinayetin ardındaki gerçeği araştırıyor. İpuçlarının ve akıl yürütmenin öne çıktığı yapım, seyirciyi katilin peşine düşürüyor.
Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.00
Mekân: Mesafe Sahne
Tür: Trajedi, dram
Oyuncular: Mustafa Hüsnü Koca, Çağlar Maçkalı
Süre: 65 dakika
Yaş sınırı: 13+
Tunalı Hilmi Cinayeti
Oyun, 1990’lı yıllarda Ankara’nın Tunalı Hilmi Caddesi’nde işlenen bir cinayeti psikolojik ve sosyolojik yönleriyle ele alıyor. Dönemin toplumsal yapısını ve kadın-erkek ilişkilerini sorgularken cinayetin çevresinde oluşan haklı ve haksız savunmaları karşı karşıya getiriyor.
Ölü’n Bizi Ayırana Dek
Boşanmaya karar veren Cansu ve Serdar, evliliklerinin sona ermesini kutlamak için düzenlenen partinin ardından aynı yatakta uyanır. Önceki geceyi hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca hem katilin kim olduğunu çözmeye hem de ilişkilerini bu noktaya getiren olaylarla yüzleşmeye çalışır.
Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 21.00
Mekân: Oran Açıkhava Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan
Süre: 160 dakika
Yaş sınırı: 12+
Stefan Zweig’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, Naziler tarafından hücre hapsinde tutulan bir adamın hayatta kalabilmek için satranca sığınmasını konu alıyor. Başlangıçta zihnini korumanın bir yolu olan oyun, zamanla karakteri yalnızlık, takıntı ve deliliğin sınırına taşıyor.
Tarih: 23 Ağustos Pazar, 20.00
Mekân: AKM Sahne Kızılay
Tür: Gerilim, psikolojik dram
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 13+
Bir İshak’sın Bir Cemil
Aynı hücreyi paylaşan İshak ve Cemil, birbirinden farklı karakterlere ve yaşam deneyimlerine sahip iki mahkûmdur. İshak umudu ve duyguları, Cemil ise mantığı temsil ederken hücrede geçirdikleri 24 saatlik hikâye komediyle hüznü bir araya getiriyor.
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