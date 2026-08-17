Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Alevli Günler

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kansere yakalanmasıyla değişir. Arkadaşlarının öldükten sonra yakılmak istemesi üzerine harekete geçen üçlü, bürokrasi ve farklı olana yaşam hakkı tanımayan anlayışla mücadele ederken seyirciyi ağlanacak hâllerine güldüren olayların içine sürüklenir.

Tarih: 20 Ağustos Perşembe, 21.00

Mekân: Oran Açık Hava Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Fabrikada Cinayet

Yangından son anda kurtarılan eski bir depo, Anadolu türkülerinin çaldığı bir radyo ve demlenen çayın çevresinde gelişen oyun; güç, cesaret ve hayatta yönünü bulma arayışını merkeze alıyor. Sahnelemede ateşli silah kullanıldığı özellikle belirtiliyor.

Tarih: 18 Ağustos Salı, 20.00

Mekân: AKM Sahne Kızılay

Tür: Dram

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 18+

Hedda Gabler

Henrik Ibsen’in klasik eserinden uyarlanan oyun, kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmak isteyen ancak babasının gölgesi, evliliği ve toplumun beklentileri arasında sıkışan Hedda’nın hikâyesini anlatıyor. Tutkularıyla içine hapsedildiği yaşam arasındaki çatışma, Hedda’yı geri dönüşü olmayan bir sona yaklaştırıyor.

Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.00 / 23 Ağustos Pazar, 19.00

Mekân: Yakın Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Ayça Sipahioğlu, Kutluhan Dağ, Merve Çelik Gülgün, Barış Dizer, Batuhan Eroğlu

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 13+

Milena’ya Mektuplar

Franz Kafka ile gazeteci Milena Jesenská’nın dostluğu, Kafka’nın yazılarının Çekçeye çevrilmesiyle başlar. Başlangıçta işle ilgili olan mektuplar zamanla hastalıkların, uzaklığın ve imkânsızlıkların gölgesinde büyüyen tutkulu bir ilişkiye dönüşür.

Tarih: 18 Ağustos Salı ve 21 Ağustos Cuma, 20.00

Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

Tür: Dram

Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

Süre: 50 dakika

Morgue Sokağı Cinayeti

Edgar Allan Poe’nun polisiye edebiyatının temel eserlerinden biri kabul edilen aynı adlı öyküsünden uyarlanan oyun, açıklanması neredeyse imkânsız görünen vahşi bir cinayetin ardındaki gerçeği araştırıyor. İpuçlarının ve akıl yürütmenin öne çıktığı yapım, seyirciyi katilin peşine düşürüyor.

Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.00

Mekân: Mesafe Sahne

Tür: Trajedi, dram

Oyuncular: Mustafa Hüsnü Koca, Çağlar Maçkalı

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 13+

Tunalı Hilmi Cinayeti

Oyun, 1990’lı yıllarda Ankara’nın Tunalı Hilmi Caddesi’nde işlenen bir cinayeti psikolojik ve sosyolojik yönleriyle ele alıyor. Dönemin toplumsal yapısını ve kadın-erkek ilişkilerini sorgularken cinayetin çevresinde oluşan haklı ve haksız savunmaları karşı karşıya getiriyor.

Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.30

Mekân: Ankara Ortaoyuncuları Tiyatrosu Ünal Çeken Sahnesi

Tür: Dram

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 14+

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ve Serdar, evliliklerinin sona ermesini kutlamak için düzenlenen partinin ardından aynı yatakta uyanır. Önceki geceyi hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca hem katilin kim olduğunu çözmeye hem de ilişkilerini bu noktaya getiren olaylarla yüzleşmeye çalışır.

Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 21.00

Mekân: Oran Açıkhava Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

Süre: 160 dakika

Yaş sınırı: 12+

Stefan Zweig’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, Naziler tarafından hücre hapsinde tutulan bir adamın hayatta kalabilmek için satranca sığınmasını konu alıyor. Başlangıçta zihnini korumanın bir yolu olan oyun, zamanla karakteri yalnızlık, takıntı ve deliliğin sınırına taşıyor.

Tarih: 23 Ağustos Pazar, 20.00

Mekân: AKM Sahne Kızılay

Tür: Gerilim, psikolojik dram

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 13+

Bir İshak’sın Bir Cemil

Aynı hücreyi paylaşan İshak ve Cemil, birbirinden farklı karakterlere ve yaşam deneyimlerine sahip iki mahkûmdur. İshak umudu ve duyguları, Cemil ise mantığı temsil ederken hücrede geçirdikleri 24 saatlik hikâye komediyle hüznü bir araya getiriyor.