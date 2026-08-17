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Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Ankara, İzmir ve Bursa’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 09:01
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Ankara, İzmir ve Bursa’da 17-23 Ağustos haftasında dramdan komediye, psikolojik gerilimden stand-up ve dans gösterilerine kadar farklı türlerde 17 yapım seyirciyle buluşacak. Haftanın programında edebiyat uyarlamaları, sevilen oyuncuların sahne performansları ve yüksek izleyici puanlarıyla öne çıkan oyunlar bulunuyor.

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17-23 Ağustos Ankara’da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

17-23 Ağustos Ankara’da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Alevli Günler

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kansere yakalanmasıyla değişir. Arkadaşlarının öldükten sonra yakılmak istemesi üzerine harekete geçen üçlü, bürokrasi ve farklı olana yaşam hakkı tanımayan anlayışla mücadele ederken seyirciyi ağlanacak hâllerine güldüren olayların içine sürüklenir.

  • Tarih: 20 Ağustos Perşembe, 21.00

  • Mekân: Oran Açık Hava Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Fabrikada Cinayet

Yangından son anda kurtarılan eski bir depo, Anadolu türkülerinin çaldığı bir radyo ve demlenen çayın çevresinde gelişen oyun; güç, cesaret ve hayatta yönünü bulma arayışını merkeze alıyor. Sahnelemede ateşli silah kullanıldığı özellikle belirtiliyor.

  • Tarih: 18 Ağustos Salı, 20.00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Hedda Gabler

Henrik Ibsen’in klasik eserinden uyarlanan oyun, kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmak isteyen ancak babasının gölgesi, evliliği ve toplumun beklentileri arasında sıkışan Hedda’nın hikâyesini anlatıyor. Tutkularıyla içine hapsedildiği yaşam arasındaki çatışma, Hedda’yı geri dönüşü olmayan bir sona yaklaştırıyor.

  • Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.00 / 23 Ağustos Pazar, 19.00

  • Mekân: Yakın Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ayça Sipahioğlu, Kutluhan Dağ, Merve Çelik Gülgün, Barış Dizer, Batuhan Eroğlu

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Milena’ya Mektuplar

Franz Kafka ile gazeteci Milena Jesenská’nın dostluğu, Kafka’nın yazılarının Çekçeye çevrilmesiyle başlar. Başlangıçta işle ilgili olan mektuplar zamanla hastalıkların, uzaklığın ve imkânsızlıkların gölgesinde büyüyen tutkulu bir ilişkiye dönüşür.

  • Tarih: 18 Ağustos Salı ve 21 Ağustos Cuma, 20.00

  • Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Süre: 50 dakika

Morgue Sokağı Cinayeti

Edgar Allan Poe’nun polisiye edebiyatının temel eserlerinden biri kabul edilen aynı adlı öyküsünden uyarlanan oyun, açıklanması neredeyse imkânsız görünen vahşi bir cinayetin ardındaki gerçeği araştırıyor. İpuçlarının ve akıl yürütmenin öne çıktığı yapım, seyirciyi katilin peşine düşürüyor.

  • Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.00

  • Mekân: Mesafe Sahne

  • Tür: Trajedi, dram

  • Oyuncular: Mustafa Hüsnü Koca, Çağlar Maçkalı

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Tunalı Hilmi Cinayeti

Oyun, 1990’lı yıllarda Ankara’nın Tunalı Hilmi Caddesi’nde işlenen bir cinayeti psikolojik ve sosyolojik yönleriyle ele alıyor. Dönemin toplumsal yapısını ve kadın-erkek ilişkilerini sorgularken cinayetin çevresinde oluşan haklı ve haksız savunmaları karşı karşıya getiriyor.

  • Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.30

  • Mekân: Ankara Ortaoyuncuları Tiyatrosu Ünal Çeken Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ve Serdar, evliliklerinin sona ermesini kutlamak için düzenlenen partinin ardından aynı yatakta uyanır. Önceki geceyi hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca hem katilin kim olduğunu çözmeye hem de ilişkilerini bu noktaya getiren olaylarla yüzleşmeye çalışır.

  • Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 21.00

  • Mekân: Oran Açıkhava Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Satranç

Stefan Zweig’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, Naziler tarafından hücre hapsinde tutulan bir adamın hayatta kalabilmek için satranca sığınmasını konu alıyor. Başlangıçta zihnini korumanın bir yolu olan oyun, zamanla karakteri yalnızlık, takıntı ve deliliğin sınırına taşıyor.

  • Tarih: 23 Ağustos Pazar, 20.00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Gerilim, psikolojik dram

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Bir İshak’sın Bir Cemil

Aynı hücreyi paylaşan İshak ve Cemil, birbirinden farklı karakterlere ve yaşam deneyimlerine sahip iki mahkûmdur. İshak umudu ve duyguları, Cemil ise mantığı temsil ederken hücrede geçirdikleri 24 saatlik hikâye komediyle hüznü bir araya getiriyor.

  • Tarih: 20 Ağustos Perşembe, 20.00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Komedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

17-23 Ağustos İzmir'de bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

17-23 Ağustos İzmir'de bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Latife Tekin’in romanından uyarlanan tek kişilik oyun, köyden kente göç eden kalabalık bir ailenin şehre tutunma çabasını küçük kızları Dirmit’in gözünden anlatıyor. Ailesinin koyduğu sınırlara rağmen merakından ve direnme gücünden vazgeçmeyen Dirmit, kendisine açılan dar alanda özgürlüğün yollarını arıyor.

  • Tarih: 18 Ağustos Salı, 21.00

  • Mekân: Urladam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Trajedi, dram

  • Oyuncular: Nezaket Erden

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ruh Öküzüm

Kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alan oyun, çiftlerin günlük hayatta yaşadığı anlaşmazlıkları ve birbirlerini anlama çabalarını sahneye taşıyor. Seyircinin kendi ilişkilerinden tanıdık ayrıntılar bulabileceği yapım, turnesinin dokuzuncu sezonunda gösterilmeye devam ediyor.

  • Tarih: 21 Ağustos Cuma, 20.00 / 22 Ağustos Cumartesi, 20.00

  • Mekân: Foça Reha Midilli Kültür Merkezi / Urla Atatürk Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Still Standing – Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu, tek kişilik gösterisinde hobilerden aile ilişkilerine, gündelik hayatın kargaşasından iyi bir baba olma çabasına kadar kişisel deneyimlerini mizahla anlatıyor. İki perdeden oluşan gösteri, oyuncunun hayatından gözlemleri stand-up formatıyla sahneye taşıyor.

  • Tarih: 21 Ağustos Cuma, 21.00

  • Mekân: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Uraz Kaygılaroğlu

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Anadolu Ateşi

Mustafa Erdoğan’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Anadolu Ateşi, halk danslarını bale ve modern dansla buluşturuyor. Anadolu’nun mitolojik ve kültürel tarihinden beslenen gösteri, farklı yörelerden derlenen binlerce halk dansı figürüyle doğu ve batı kültürlerini aynı sahnede bir araya getiriyor.

  • Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 21.00

  • Mekân: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Dans gösterisi

  • Yaş sınırı: 6+

Gömercin Kuşları Sahnede

Ayşe Balıbey ve Kaan Sekban, sevilen programlarını seyircinin de katıldığı canlı bir sahne gösterisine dönüştürüyor. İkilinin gündemdeki olayları ve karşılarına çıkan insanları mizahla değerlendirdiği gösteride, izleyiciler de sohbetin ve doğaçlamaların parçası oluyor.

  • Tarih: 20 Ağustos Perşembe, 21.00

  • Mekân: Urladam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Talk show

  • Oyuncular: Ayşe Balıbey, Kaan Sekban

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

17-23 Ağustos Bursa'da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

17-23 Ağustos Bursa'da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Küçük Kadınlar

Louisa May Alcott’un klasik romanından uyarlanan oyun, March ailesinin dört kız kardeşinin büyüme hikâyesini sahneye taşıyor. Jo, Meg, Beth ve Amy’nin kendi yollarını çizme mücadelesi üzerinden aile bağları, özgürlük arayışı ve kadının toplumdaki yeri ele alınıyor.

  • Tarih: 21 Ağustos Cuma, 18.15

  • Mekân: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Zehra Nur Suri

Kuyucaklı Yusuf Muazzez

Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf” romanından uyarlanan oyun, Yusuf ile Muazzez’in aşkını merkeze alıyor. İki karakterin birbirlerine tutunma çabası, adaletsizliklerin ve toplumsal baskıların hâkim olduğu bir düzen içinde anlatılıyor.

  • Tarih: 21 Ağustos Cuma, 16.00

  • Mekân: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

Sevmekten Öldü Desinler

İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde geçen oyun; ışıklı tabelaların, pavyon şarkılarının ve kırık kalplerin arasında yaşayan insanların hikâyelerini anlatıyor. Kahkaha, aşk ve pişmanlığı aynı sahnede buluşturan yapımda gerçekle hayal, anlatıcılarla karakterler iç içe geçiyor.

  • Tarih: 22 Ağustos Cumartesi, 20.30

  • Mekân: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray, Eray Soykan

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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