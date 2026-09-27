Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Eylül - 4 Ekim haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek?

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları