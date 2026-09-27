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İkizler Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Eylül - 4 Ekim haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yoğun iletişim trafiği içinde bu hafta sesini fark etmeden fazla kullanabilirsin. Uzun telefon görüşmeleri, toplantılar ve yüksek sesle konuşulan ortamlardan sonra sesinde çatallanma oluyorsa fısıldamak yerine normal ama daha düşük tonda konuşmayı dene. Ilık içecekler de boğazını rahatlatabilir. Sesindeki değişiklik uzun sürerse kontrol ettir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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