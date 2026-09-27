Sevgili İkizler, bu hafta ilişkinin biraz eğlenmeye ihtiyacı olabilir. Son zamanlarda konuşmalarınız sürekli yapılacak işler ve günlük meseleler etrafında dönüyorsa partnerinle baş başa daha keyifli bir plan yap. Birbirinizi güldürebildiğinizde aranızdaki yakınlığın ne kadar hızlı geri geldiğini görebilirsiniz.

Bekarsan seni bu hafta dış görünüşten önce zekâsı ve mizahıyla yakalayan biri olabilir. Sohbetiniz bir konudan diğerine atlarken saatin nasıl geçtiğini anlamayabilirsin. Senin için zihinsel çekim önemli; konuşacak şeyiniz bitmiyorsa ikinci buluşmayı istemen de şaşırtıcı olmayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…