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İkizler Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta ilişkinin biraz eğlenmeye ihtiyacı olabilir. Son zamanlarda konuşmalarınız sürekli yapılacak işler ve günlük meseleler etrafında dönüyorsa partnerinle baş başa daha keyifli bir plan yap. Birbirinizi güldürebildiğinizde aranızdaki yakınlığın ne kadar hızlı geri geldiğini görebilirsiniz.

Bekarsan seni bu hafta dış görünüşten önce zekâsı ve mizahıyla yakalayan biri olabilir. Sohbetiniz bir konudan diğerine atlarken saatin nasıl geçtiğini anlamayabilirsin. Senin için zihinsel çekim önemli; konuşacak şeyiniz bitmiyorsa ikinci buluşmayı istemen de şaşırtıcı olmayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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