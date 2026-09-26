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İkizler Burcu right-white
27 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 27 Eylül Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün bir arkadaşınla ya da iş arkadaşınla aranızda geçmişte kalmış bir tartışma yeniden gündeme gelebilir; Mars-Chiron gerginliği, kapandığını sandığın bir konunun aslında hâlâ hassas olduğunu gösterebilir. Sakin kalman, bu konuyu gerçekten kapatmanı sağlayacak.

Maddi olarak dikkatsizce verdiğin bir kararın bugün farkına varabilirsin; bunu telafi etmek için attığın adım, ilerleyen günlerde işine yarayacak.

Peki ya aşk? Partnerinin şaka yollu söylediği bir söz bugün beklediğinden ağır gelebilir; bu tepkinin altında yatan eski bir kaygıyı fark etmen, aranızdaki iletişimi güçlendirecek. Bekar İkizler kendine sorabilir: bugün ilgilendiği kişiye karşı çekingen davranmasının nedeni bu kişi mi, yoksa geçmişte 'fazla konuşkan' bulunduğu bir anı mı? Bu soruyu sorması, doğallığından ödün vermeden doğru kişiyle bağ kurmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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