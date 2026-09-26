Sevgili İkizler, bugün bir arkadaşınla ya da iş arkadaşınla aranızda geçmişte kalmış bir tartışma yeniden gündeme gelebilir; Mars-Chiron gerginliği, kapandığını sandığın bir konunun aslında hâlâ hassas olduğunu gösterebilir. Sakin kalman, bu konuyu gerçekten kapatmanı sağlayacak.

Maddi olarak dikkatsizce verdiğin bir kararın bugün farkına varabilirsin; bunu telafi etmek için attığın adım, ilerleyen günlerde işine yarayacak.

Peki ya aşk? Partnerinin şaka yollu söylediği bir söz bugün beklediğinden ağır gelebilir; bu tepkinin altında yatan eski bir kaygıyı fark etmen, aranızdaki iletişimi güçlendirecek. Bekar İkizler kendine sorabilir: bugün ilgilendiği kişiye karşı çekingen davranmasının nedeni bu kişi mi, yoksa geçmişte 'fazla konuşkan' bulunduğu bir anı mı? Bu soruyu sorması, doğallığından ödün vermeden doğru kişiyle bağ kurmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…