Sevgili İkizler, doğana çok uyan bir hava bugün seni sarıyor; bir ortaklık teklifi ya da işbirliği fırsatı kolayca şekillenebilir, çünkü Güneş bugün Terazi'ye geçti. Yeni tanıştığın biriyle kurduğun bağlantı, iş hayatında beklenmedik bir kapı aralayabilir.

Maddi olarak bugün ortak bir hesapta adil bir çözüm bulman kolaylaşıyor; Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle gelen denge havası burada da işine yarıyor. Harcamalarını not almak gibi basit bir alışkanlık bile bugün sana sürpriz bir tasarruf fırsatı gösterebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, bugün ilişkisinde aylardır konuşulmayan bir konuyu rahatça gündeme getirebilir; bu netlik ikinizi de rahatlatacak. Bekar İkizler ise bugün kurduğu sohbetlerin beklediğinden daha ciddi bir ilgiye dönüşebileceğini fark edebilir. Bu içtenlik, ilişkinizde uzun süredir eksik olan bir güveni yeniden inşa edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…