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İkizler Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta bir ortaklık teklifi ya da işbirliği fırsatı kolayca şekillenebilir; doğana yakışan bu uyumlu hava, Terazi mevsiminin getirdiği bir armağan. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı'yla, uzun süredir konuşulan bir planın nihayet netleşmesini bekleyebilirsin.

Maddi olarak bu hafta ortak bir hesapta ya da paylaşılan bir harcamada denge kurman kolaylaşıyor; Terazi'nin etkisiyle adil bir çözüm bulman zor olmayacak. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, yeni bir fikri hayata geçirme isteğin güçlenecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte ilişkisinde aylardır konuşulmayan bir konuyu nihayet gündeme getirebilir; bu netlik rahatlatıcı olacak. Bekar İkizler ise hafta boyunca kuracağı sohbetlerin, hafta sonuna doğru daha ciddi bir ilgiye dönüşebileceğini görebilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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