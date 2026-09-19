Sevgili İkizler, bugün zihnin yeni fikirlerle dolup taşabilir; bunun kaynağı akşama doğru etkisini gösterecek Jüpiter-Uranüs açısı. Etraftaki ağırbaşlı hava ise bu fikirleri nasıl uygulayacağını bulmakta seni biraz zorlayabilir.

Kafanda beliren yaratıcı bir kazanç yolu heyecan verici olsa da, bugün onu uygulamaya koymadan önce biraz daha somutlaştırman gerekiyor; acele etmemek seni hayal kırıklığından koruyacak.

Bugün aranızda alışılmadık bir konu açılabilir; önce nasıl tepki vereceğini bilemesen de zamanla bu farklılığın ilişkinize iyi geldiğini fark edebilirsin. Tanışacağın kişi bekar İkizler için bugün tahmin edemeyeceği kadar farklı çıkabilir; ilk tedirginlik yerini merakla izlemeye bırakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…