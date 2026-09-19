Sevgili İkizler, bugün partnerinle aranızda daha önce hiç açmadığınız bir konu gündeme gelebilir; ilk anda nasıl tepki vereceğini bilemesen de, Jüpiter-Uranüs açısının getirdiği bu sürpriz konuşma zamanla ilişkinize iyi geldiğini gösterebilir. Etraftaki ağırbaşlı hava seni bu konuşmayı hafife almaktan alıkoyuyor.

Tanışacağın kişi, bekar İkizler için bugün tahmin edemeyeceğin kadar farklı bir karakter taşıyabilir; ilk tedirginliğin yerini kısa sürede merakla izlemeye bırakabilir, çünkü bu farklılık aslında seni içten içe cezbediyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…