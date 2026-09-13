Sevgili İkizler, haftanın ilk bölümünde ev ve çalışma düzeniyle ilgili uzun zamandır ertelenen bir değişiklik tamamlanabilir. Evden çalışılıyorsa masa düzenini değiştirmek, bir odayı başka amaçla kullanmak ya da sürekli bölünmeye neden olan bir sorunu çözmek işleri kolaylaştırabilir. Cuma civarında Merkür–Satürn karşıtlığı ekip çalışmasında veya arkadaşlarla yürütülen bir projede beklenen onayı geciktirebilir. Bütün projeyi değiştirmek yerine eksik bulunan kısmı öğrenip oradan devam etmek daha verimli olabilir.

Maddi konularda ev için yapılacak bir tamir, eşya ya da teknik ihtiyaç bütçeye eklenebilir. Bir masraf başlamışken diğer ihtiyaçları da aynı anda çözmeye çalışmak toplam rakamı gereksiz yere büyütebilir. Uranüs retrosu yakın zamanda yapılan bir alışveriş konusunda iade veya değişim seçeneğini tekrar değerlendirmeyi de gündeme getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa evdeki düzen ya da birlikte geçirilen zaman bu hafta konuşulabilir. Bir meseleyi espriyle kapatmak yerine gerçekten değişmesi gereken noktayı ele almak daha faydalı olabilir. Bekarsan yeni tanışılan biriyle birçok ortak nokta ortaya çıkabilir; birkaç benzerlik üzerinden hemen büyük sonuçlar çıkarmadan iletişimin farklı konularda da nasıl ilerlediğine bakılabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…