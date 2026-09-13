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İkizler Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 14 Eylül - 20 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Eylül - 20 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, haftanın ilk bölümünde ev ve çalışma düzeniyle ilgili uzun zamandır ertelenen bir değişiklik tamamlanabilir. Evden çalışılıyorsa masa düzenini değiştirmek, bir odayı başka amaçla kullanmak ya da sürekli bölünmeye neden olan bir sorunu çözmek işleri kolaylaştırabilir. Cuma civarında Merkür–Satürn karşıtlığı ekip çalışmasında veya arkadaşlarla yürütülen bir projede beklenen onayı geciktirebilir. Bütün projeyi değiştirmek yerine eksik bulunan kısmı öğrenip oradan devam etmek daha verimli olabilir.

Maddi konularda ev için yapılacak bir tamir, eşya ya da teknik ihtiyaç bütçeye eklenebilir. Bir masraf başlamışken diğer ihtiyaçları da aynı anda çözmeye çalışmak toplam rakamı gereksiz yere büyütebilir. Uranüs retrosu yakın zamanda yapılan bir alışveriş konusunda iade veya değişim seçeneğini tekrar değerlendirmeyi de gündeme getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa evdeki düzen ya da birlikte geçirilen zaman bu hafta konuşulabilir. Bir meseleyi espriyle kapatmak yerine gerçekten değişmesi gereken noktayı ele almak daha faydalı olabilir. Bekarsan yeni tanışılan biriyle birçok ortak nokta ortaya çıkabilir; birkaç benzerlik üzerinden hemen büyük sonuçlar çıkarmadan iletişimin farklı konularda da nasıl ilerlediğine bakılabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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