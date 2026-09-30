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İkizler Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! İkizler ve yükselen İkizler burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay İkizler ve yükselen İkizler burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu aylık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yaratıcılığın bu ay işine doğrudan yansıyor. Yeniay bu ay Terazi burcunda, üretkenlik ve kendini ifade etme alanında gerçekleşiyor. Bir sunum, yazı, tasarım ya da sosyal medya işi seni öne çıkarabilir. Aslan burcunda birlikte ilerleyen Mars ve Jüpiter iletişim alanını canlandırıyor; telefonun çok çalacak, toplantılar ve kısa yolculuklar artacak. Akrep burcundaki Merkür ise çalışma düzenini ilgilendiriyor. Merkür ay sonunda geri harekete geçtiğinde teknik aksaklıklar, kaybolan dosyalar ya da ertelenen teslim tarihleri seni zorlayabilir. Yedek almayı ihmal etme.

Maddi olarak keyif harcamaların bu ay biraz dağılabilir. Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık, hobiler, eğlence ve çocuklarla ilgili giderlerin hesabını sormana neden olabilir; bütçeni zorlarsa kendine bir limit belirle. Gözden kaçan masrafları ise ay sonunda Boğa'daki Dolunay ortaya çıkarabilir; unuttuğun bir abonelik ya da ödenmemiş bir fatura gibi.

Peki ya aşk? Yeniay aşk alanında olduğu için flört enerjin yüksek. Bir ilişkin varsa birlikte yeni şeyler denemek ya da küçük bir kaçamak planlamak aranızdaki romantizmi tazeler. Venüs'ün geri hareketi günlük rutinine yerleştiği için sevgiline zaman ayırmakta zorlanabilirsin; küçük şeyleri büyütme. Yalnız bir İkizler isen hoşlandığın biriyle yazışmalar hızlanır. Ama karşı tarafın niyetini anlamadan kalbini tamamen açma; ay sonuna doğru bazı gerçekler ortaya çıkabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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