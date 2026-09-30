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İkizler Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ekim ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ekim ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ekim ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, flört alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı bu ay romantik tarafını canlandırıyor. Sevgilinle rutinin dışına çıkmak için harika bir dönemdesin; yeni bir mekan keşfetmek, sürpriz bir gün planlamak ya da birlikte bir hobiye başlamak aranızdaki heyecanı tazeler. Ancak Venüs'ün geri hareketi iş ve günlük sorumluluklar alanında olduğu için yoğun temponda ona yeterince vakit ayıramayabilirsin. Küçük sitemler duyarsan savunmaya geçme; takvimine onun için özel bir akşam eklemek sorunu kendiliğinden çözer.

Yalnızsan mesaj kutun bu ay hareketlenecek. Hoşlandığın biriyle yazışmalar sıklaşabilir, esprili sohbetler gece geç saatlere uzayabilir. İletişim alanını Aslan'dan hareketlendiren Mars ile Jüpiter sayesinde bir kursta, kısa bir yolculukta ya da mahallende tanışacağın biri de dikkatini çekebilir. Yine de karşındakinin niyetini tam olarak görmeden duygularını açma. Merkür son haftada geri dönmeye başladığında bazı detaylar netleşecek; o zamana kadar temkinli kal.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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