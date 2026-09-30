Sevgili İkizler, flört alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı bu ay romantik tarafını canlandırıyor. Sevgilinle rutinin dışına çıkmak için harika bir dönemdesin; yeni bir mekan keşfetmek, sürpriz bir gün planlamak ya da birlikte bir hobiye başlamak aranızdaki heyecanı tazeler. Ancak Venüs'ün geri hareketi iş ve günlük sorumluluklar alanında olduğu için yoğun temponda ona yeterince vakit ayıramayabilirsin. Küçük sitemler duyarsan savunmaya geçme; takvimine onun için özel bir akşam eklemek sorunu kendiliğinden çözer.

Yalnızsan mesaj kutun bu ay hareketlenecek. Hoşlandığın biriyle yazışmalar sıklaşabilir, esprili sohbetler gece geç saatlere uzayabilir. İletişim alanını Aslan'dan hareketlendiren Mars ile Jüpiter sayesinde bir kursta, kısa bir yolculukta ya da mahallende tanışacağın biri de dikkatini çekebilir. Yine de karşındakinin niyetini tam olarak görmeden duygularını açma. Merkür son haftada geri dönmeye başladığında bazı detaylar netleşecek; o zamana kadar temkinli kal.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…