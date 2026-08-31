Evinde ve yaşam alanında huzurlu bir atmosfer yaratmak, zihinsel dinginliğin ve ruh sağlığın için ilk adım olacak. Her şeye aynı anda yetişmeye çalışmanın yarattığı stresi yönetmek adına günlük rutinlerini sadeleştirmelisin. Ayın ikinci yarısında hobilerine ve sana keyif veren aktivitelere zaman ayırmak enerjini yükseltirken, ay sonundaki hareketli Dolunay sürecinde fiziksel ve zihinsel dinlenmeye özen göstermen faydalı olacaktır.