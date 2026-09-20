Arsen Hala'ya Son Veda: Gülsen Tuncer'in Cenazesine Aşk-ı Memnu Ekibinden Kimse Katılmadı
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Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık bir hafta önce ağır bir hastalıkla mücadele ettiği duyurulan usta oyuncu, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından pek çok isim Tuncer'e son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Cenazede ise gözler ister istemez yıllarca aynı seti paylaştığı Aşk-ı Memnu ekibini aradı. Dizinin kadrosundan kimsenin cenazeye katılmaması sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılardan da peş peşe yorumlar geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Onu birçoğumuz Aşk-ı Memnu'nun zarif, ağırbaşlı ve gerektiğinde lafını esirgemeyen Arsen Hala'sı olarak hafızamıza kazıdık. Fakat Gülsen Tuncer'in sanat hayatı elbette tek bir unutulmaz rolden çok daha fazlaydı.
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Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı.
Gülsen Tuncer'i geniş kitlelerin hafızasına kazıyan Aşk-ı Memnu'nun ekibinden cenazeye kimsenin katılmaması sosyal medyada da gündem oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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