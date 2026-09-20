Arsen Hala'ya Son Veda: Gülsen Tuncer'in Cenazesine Aşk-ı Memnu Ekibinden Kimse Katılmadı

Arsen Hala'yı yıllarca Bihter, Behlül, Nihal, Adnan Bey ve Firdevs Hanım'la aynı köşkün içinde izledik. Hal böyle olunca Gülsen Tuncer'e son vedada gözler ister istemez Aşk-ı Memnu ekibinden tanıdık yüzleri aradı.

Fakat cenazede dizinin kadrosundan kimsenin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada da durum kısa sürede tartışmaya açıldı. Birçok kullanıcı, yıllarca aynı projede çalışan ekipten hiç değilse birkaç kişinin Gülsen Tuncer'e son görevini yerine getirmek için cenazede bulunması gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi.

Bazıları ise meseleye çok daha farklı yaklaştı. Aynı dizide yıllarca rol almanın gerçek hayatta yakın arkadaş oldukları anlamına gelmediğini söyleyen kullanıcılar, 'Demek ki yakın değillermiş' yorumlarıyla durumu değerlendirdi. Yine de yorumların önemli bir kısmında aynı düşünce öne çıktı: Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden birinde yıllarca birlikte kamera karşısına geçen oyunculardan en azından birkaç kişinin ekibi temsilen cenazede bulunması beklenirdi.

Özellikle Aşk-ı Memnu'nun hala aynı kadroyla anıldığı düşünüldüğünde, Arsen Hala'ya son vedada ekibin olmayışı sosyal medyanın gözünden kaçmadı.