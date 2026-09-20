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Arsen Hala'ya Son Veda: Gülsen Tuncer'in Cenazesine Aşk-ı Memnu Ekibinden Kimse Katılmadı

Arsen Hala'ya Son Veda: Gülsen Tuncer'in Cenazesine Aşk-ı Memnu Ekibinden Kimse Katılmadı

Magazin Aşk-ı Memnu
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 19:06
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Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık bir hafta önce ağır bir hastalıkla mücadele ettiği duyurulan usta oyuncu, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından pek çok isim Tuncer'e son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Cenazede ise gözler ister istemez yıllarca aynı seti paylaştığı Aşk-ı Memnu ekibini aradı. Dizinin kadrosundan kimsenin cenazeye katılmaması sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılardan da peş peşe yorumlar geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Onu birçoğumuz Aşk-ı Memnu'nun zarif, ağırbaşlı ve gerektiğinde lafını esirgemeyen Arsen Hala'sı olarak hafızamıza kazıdık. Fakat Gülsen Tuncer'in sanat hayatı elbette tek bir unutulmaz rolden çok daha fazlaydı.

Onu birçoğumuz Aşk-ı Memnu'nun zarif, ağırbaşlı ve gerektiğinde lafını esirgemeyen Arsen Hala'sı olarak hafızamıza kazıdık. Fakat Gülsen Tuncer'in sanat hayatı elbette tek bir unutulmaz rolden çok daha fazlaydı.

Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer, yarım asrı aşan kariyeri boyunca pek çok önemli yapımda rol aldı.

Tiyatrodan sinemaya, televizyondan seslendirmeye uzanan kariyerinde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıksa da yeni neslin Tuncer'le kurduğu bağda Aşk-ı Memnu'nun yeri bambaşkaydı.

2008 yılında yayın hayatına başlayan dizide Adnan Ziyagil'in ablası Arsen Hanım'a, namıdiğer Arsen Hala'ya hayat veren Tuncer; Bihter'den Behlül'e, Nihal'den Firdevs Hanım'a uzanan o efsane kadronun önemli parçalarından biriydi.

Ne yazık ki geçtiğimiz hafta usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber gelmişti.

Film-San Vakfı, Gülsen Tuncer'in ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Tuncer'in hastalığının ilerlemesiyle konuşma ve yazma yetisini de kaybettiği basına yansımıştı.

Sevenleri güzel bir haber beklerken yalnızca birkaç gün sonra bu kez acı haber geldi.

Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı.

Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı.

Tuncer'in ardından yıllarca aynı sahneyi ve seti paylaştığı isimlerden peş peşe veda mesajları geldi.

Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşlarından Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla usta oyuncuya veda eden isimler arasındaydı.

Gülsen Tuncer için bugün, 20 Eylül Pazar günü Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında Tuncer'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından da birçok isim hazır bulundu.

Usta oyuncunun tabutunun üzerine kendi isteğiyle mor çiçekli bir tülbent örtülmesi de törendeki en duygusal detaylardan biri oldu.

Gülsen Tuncer, cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Fakat cenazeden gelen görüntüler yayılmaya başlayınca başka bir detay da kısa sürede dikkat çekti.

Gülsen Tuncer'i geniş kitlelerin hafızasına kazıyan Aşk-ı Memnu'nun ekibinden cenazeye kimsenin katılmaması sosyal medyada da gündem oldu.

Gülsen Tuncer'i geniş kitlelerin hafızasına kazıyan Aşk-ı Memnu'nun ekibinden cenazeye kimsenin katılmaması sosyal medyada da gündem oldu.

Arsen Hala'yı yıllarca Bihter, Behlül, Nihal, Adnan Bey ve Firdevs Hanım'la aynı köşkün içinde izledik. Hal böyle olunca Gülsen Tuncer'e son vedada gözler ister istemez Aşk-ı Memnu ekibinden tanıdık yüzleri aradı.

Fakat cenazede dizinin kadrosundan kimsenin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada da durum kısa sürede tartışmaya açıldı. Birçok kullanıcı, yıllarca aynı projede çalışan ekipten hiç değilse birkaç kişinin Gülsen Tuncer'e son görevini yerine getirmek için cenazede bulunması gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi.

Bazıları ise meseleye çok daha farklı yaklaştı. Aynı dizide yıllarca rol almanın gerçek hayatta yakın arkadaş oldukları anlamına gelmediğini söyleyen kullanıcılar, 'Demek ki yakın değillermiş' yorumlarıyla durumu değerlendirdi. Yine de yorumların önemli bir kısmında aynı düşünce öne çıktı: Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden birinde yıllarca birlikte kamera karşısına geçen oyunculardan en azından birkaç kişinin ekibi temsilen cenazede bulunması beklenirdi.

Özellikle Aşk-ı Memnu'nun hala aynı kadroyla anıldığı düşünüldüğünde, Arsen Hala'ya son vedada ekibin olmayışı sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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