Kadir İnanır'ın Mirasıyla İpler Gerildi: Neslihan Acar'dan Levent İnanır Hakkında Şiddet ve Tehdit İddiası!
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Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma, aile içinde son birkaç gündür bambaşka bir gerginliğe dönüştü. Yeğeni Levent İnanır'ın mirasa itirazına eski eşi Neslihan Acar ve kızı Öykü Arıca'dan tepki gelmişti. Fakat Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Acar bu kez çok daha ağır bir iddiayla gündeme geldi: 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü bir şiddet olayı ve bunun ardından gelen bir tehdit.
Üstelik iddiaya göre bu tehdidin hedefinde bu kez 77 yaşındaki annesi de vardı. Neslihan Acar'ın attığı adım ise ortalığı iyice karıştırdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma, son birkaç gündür bambaşka bir yöne evrildi.
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Neslihan Acar, bu kez tam 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü oldukça ağır bir olayı gündeme getirdi.
Neslihan Acar'ı asıl harekete geçiren ise o eski fotoğrafın bu kez annesine gönderilmesi oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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