Kadir İnanır'ın Mirasıyla İpler Gerildi: Neslihan Acar'dan Levent İnanır Hakkında Şiddet ve Tehdit İddiası!

Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma, aile içinde son birkaç gündür bambaşka bir gerginliğe dönüştü. Yeğeni Levent İnanır'ın mirasa itirazına eski eşi Neslihan Acar ve kızı Öykü Arıca'dan tepki gelmişti. Fakat Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Acar bu kez çok daha ağır bir iddiayla gündeme geldi: 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü bir şiddet olayı ve bunun ardından gelen bir tehdit.

Üstelik iddiaya göre bu tehdidin hedefinde bu kez 77 yaşındaki annesi de vardı. Neslihan Acar'ın attığı adım ise ortalığı iyice karıştırdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Birsen Altuntaş