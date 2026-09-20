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Kadir İnanır'ın Mirasıyla İpler Gerildi: Neslihan Acar'dan Levent İnanır Hakkında Şiddet ve Tehdit İddiası!

Kadir İnanır'ın Mirasıyla İpler Gerildi: Neslihan Acar'dan Levent İnanır Hakkında Şiddet ve Tehdit İddiası!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 17:18
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Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma, aile içinde son birkaç gündür bambaşka bir gerginliğe dönüştü. Yeğeni Levent İnanır'ın mirasa itirazına eski eşi Neslihan Acar ve kızı Öykü Arıca'dan tepki gelmişti. Fakat Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Acar bu kez çok daha ağır bir iddiayla gündeme geldi: 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü bir şiddet olayı ve bunun ardından gelen bir tehdit

Üstelik iddiaya göre bu tehdidin hedefinde bu kez 77 yaşındaki annesi de vardı. Neslihan Acar'ın attığı adım ise ortalığı iyice karıştırdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma, son birkaç gündür bambaşka bir yöne evrildi.

Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma, son birkaç gündür bambaşka bir yöne evrildi.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından geride bıraktığı miras ve vasiyet gündeme gelmiş, gözler ister istemez ailesine çevrilmişti. Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri yeğeni Levent İnanır oldu; mirasın paylaşımına itiraz eden İnanır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada dayısının iradesiyle ilgili soru işaretleri olduğunu öne sürmüş ve hukuki yollara başvuracağının sinyalini vermişti.

Levent İnanır'ın bu çıkışı aile içinde sessiz karşılanmadı. Eski eşi Neslihan Acar ve kızı Öykü Arıca, bu açıklamalara tepki gösterdi; Acar özellikle kızının Kadir İnanır'la yıllar boyunca çok yakın bir bağı olduğunu, onu dedesi gibi gördüğünü ve eğitim hayatında ondan destek aldığını hatırlattı. Anne-kızın tavrı netti: Miras üzerinden yürütülen bu tartışmanın parçası olmak istemiyorlardı.

Fakat mesele burada kapanmadı. Neslihan Acar'ın bu tartışmanın ardından ortaya attığı çok daha ciddi bir iddia, olayı bambaşka bir yere taşıdı.

Neslihan Acar, bu kez tam 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü oldukça ağır bir olayı gündeme getirdi.

Neslihan Acar, bu kez tam 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü oldukça ağır bir olayı gündeme getirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Acar, Levent İnanır'la evliliklerinin sona erdiği dönemde eski eşinin fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

Acar'ın anlatımına göre o dönem Levent İnanır'ın hayatında başka biri vardı; kendisi de ayrılmaya karar vermiş, yeni bir ev tutmuştu. Bu kararını eski eşine söylediğinde aralarında yaşanan tartışmanın şiddete dönüştüğünü öne sürdü. O gün yaşadıklarının ardından yüzünün fotoğrafını çekip Levent İnanır'a gönderdiğini anlatan Acar, o dönem şikayetçi olmayı düşündüğünü ama kızının henüz lise çağında olması nedeniyle bundan vazgeçtiğini söyledi.

Aradan geçen 14 yılın ardından o fotoğrafın da geçmişte kaldığı düşünülebilir. Ama Acar'ın iddiasına göre hiç öyle olmamış: Levent İnanır'ın o görüntüyü yıllarca sakladığı ve Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan son tartışmanın ardından yeniden ortaya çıkardığı öne sürüldü.

Neslihan Acar'ı asıl harekete geçiren ise o eski fotoğrafın bu kez annesine gönderilmesi oldu.

Neslihan Acar'ı asıl harekete geçiren ise o eski fotoğrafın bu kez annesine gönderilmesi oldu.

Acar'ın iddiasına göre eski eşiyle zaten doğrudan bir iletişimi yoktu; Levent İnanır de kendisine ulaşmak yerine annesi 77 yaşındaki Ayten Acar'a mesaj gönderdi. Mesajda, 14 yıl önceki şiddet iddiasının ardından çekildiği öne sürülen o fotoğraf vardı; Acar, eski eşinin fotoğrafı annesine gönderirken kendisi için 'Bir daha yorum yaparsa bunu da koysun, yüreği yiyorsa' şeklinde bir ifade kullandığını öne sürdü.

İşin can sıkıcı tarafı, Ayten Acar'ın fotoğrafın yıllar öncesine ait olduğunu bilmemesiymiş. Kızının yeniden şiddet gördüğünü düşünen 77 yaşındaki Acar'ın bu haber üzerine fenalaşıp düştüğü belirtildi.

Neslihan Acar için bardağı taşıran son damla da bu oldu. Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet nedeniyle o dönem hukuki yollara başvurmayan oyuncu, annesinin de olayın içine çekilmesinin ardından geri adım atmayacağını açıkladı ve Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldıracağını duyurdu.

Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan gerilim böylece birkaç gün içinde, yıllar öncesine uzanan bir şiddet iddiasının ve tehdit suçlamasının yeniden gündeme gelmesine kadar vardı. Şimdi gözler, Levent İnanır cephesinden gelecek olası bir açıklamaya çevrilmiş durumda.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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