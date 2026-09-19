AKOM Yaza Veda Tarihini Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 16 Dereceye Düşecek

AKOM’un yayımladığı rapora göre, hafta sonu boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmiyor. Hava şartlarının parçalı ve az bulutlu seyredeceği kentte, gündüz saatlerinde sıcaklıkların 26 ila 28 derece arasında ölçülmesi öngörülüyor. Gün içerisinde yaz değerlerinde seyreden havanın, akşam ve gece saatlerinde ise 16 derece seviyelerine kadar düşerek serinleyeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 25 derece olarak kaydedilirken; pazartesi günü termometrelerin gündüz 26 dereceye kadar yükselmesi, ancak havanın parçalı bulutlu kalmaya devam etmesi bekleniyor.