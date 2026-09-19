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AKOM Yaza Veda Tarihini Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 16 Dereceye Düşecek

AKOM Yaza Veda Tarihini Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 16 Dereceye Düşecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 10:16
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AKOM İstanbul için haftalık hava raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbul yaz havasına veda ediyor. Megakentte sıcaklık 16 derecelere düşecek. AKOM'un uyarısına göre kentte sağanak yağışın kuvvetli olacağı tarih ise 23 Eylül Çarşamba.

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İstanbul'da yaza veda: Sıcaklık 16 derecelere düşecek.

İstanbul'da yaza veda: Sıcaklık 16 derecelere düşecek.

AKOM’un yayımladığı rapora göre, hafta sonu boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmiyor. Hava şartlarının parçalı ve az bulutlu seyredeceği kentte, gündüz saatlerinde sıcaklıkların 26 ila 28 derece arasında ölçülmesi öngörülüyor. Gün içerisinde yaz değerlerinde seyreden havanın, akşam ve gece saatlerinde ise 16 derece seviyelerine kadar düşerek serinleyeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 25 derece olarak kaydedilirken; pazartesi günü termometrelerin gündüz 26 dereceye kadar yükselmesi, ancak havanın parçalı bulutlu kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Çarşamba gününe dikkat!

Çarşamba gününe dikkat!

Hafta başındaki ılık havanın ardından salı gününden itibaren hava şartları hızla değişmeye başlayacak. Salı günü parçalı bulutlu gökyüzü yerini aralıklı yağmura bırakırken günün en düşük sıcaklığı 16, en yüksek sıcaklığı 23 derece civarında ölçülecek. Bu gün metrekareye 1 ile 5 kilogram arasında yağış düşmesi tahmin ediliyor.

Asıl sıcaklık düşüşü ve yağışlı sistem ise çarşamba günü etkisini tam anlamıyla gösterecek. Çarşamba günü megakent genelinde çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklığın 22 dereceye düşmesi, gece saatlerinde ise 14-15 derece bandına kadar gerilemesi bekleniyor. Çarşamba günü etkili olması beklenen sağanağın metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış bırakacağı öngörülüyor.

Yağışın İstanbul'u terk edeceği tarih: 24 Eylül Perşembe.

Yağışın İstanbul'u terk edeceği tarih: 24 Eylül Perşembe.

Sağanak yağışlı havanın ardından perşembe günü itibarıyla yağışın kenti terk etmesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri havanın parçalı ve az bulutlu seyredeceği, gündüz sıcaklıklarının 22 ile 24 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor. İstanbulluların değişen hava koşulları ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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