Halalara ve Amcalara Karşı Büyük Savaş: Dedenle 20 Mesajlık Miras Pazarlığı Başladı!

Ailenin WhatsApp grubundaki 'Haftaya dedenize gidiyoruz' mesajı geldiyse, o büyük gün geldi demektir!👴🏻

Kuzenlerin, amcaların ve halaların sinsi hamlelerle dedenin gözüne girmeye çalıştığı, o paha biçilemez arsanın ve fındıklığın kaderinin belirleneceği büyük miras pazarlığı başladı.🤝🏻

'Dedenle Miras Sohbeti: Mirası Kendine Bıraktırabilecek Misin?' simülasyonunda tonton ama bir o kadar da çetin ceviz dedenin karşısına oturuyorsun. Amacın, aile fertlerinin arkandan çevirdiği dolaplara kurban gitmeden, hürmette kusur etmeyip dedenin kalbini (ve vasiyetnamesini) kazanmak! 💸🤑💵

20 adımlı bu aile içi strateji savaşında tam 5 yanlış cevap hakkın var. Yanlış bir laf edip dedeyi kızdırırsan ya da amcanın oğluna koz verirsen miras doğrudan en sevmediğin kuzenine kayar!

Hürmetine ve zekana güveniyorsan hemen oyuna başla, vasiyetnamede adını ilk sıraya yazdır! 🫵