Yeni Boşanan Kadının Duygularını Tüm Detaylarıyla Anlattığı Video Gündem Oldu

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Boşanmak yalnızca bir ilişkinin sona ermesi değil, birlikte kurulan bir geleceğin de kaybedilmesi anlamına gelebiliyor. Yeni boşanan bir kadın, yaşadığı hayal kırıklığını ve yitirdiği ortak hayalleri hiçbir şeyi güzelleştirmeden, olduğu gibi anlattı. Hadise de dahil olmak üzere birçok kişi içerik üreticisine yorum yaptı.
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Bir içerik üreticisi, boşanma sürecinin etkilerini anlattı.
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Hadise dahil birçok içerik üreticisi ve ünlü isimden yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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