Yeni Boşanan Kadının Duygularını Tüm Detaylarıyla Anlattığı Video Gündem Oldu

Boşanmak yalnızca bir ilişkinin sona ermesi değil, birlikte kurulan bir geleceğin de kaybedilmesi anlamına gelebiliyor. Yeni boşanan bir kadın, yaşadığı hayal kırıklığını ve yitirdiği ortak hayalleri hiçbir şeyi güzelleştirmeden, olduğu gibi anlattı. Hadise de dahil olmak üzere birçok kişi içerik üreticisine yorum yaptı.