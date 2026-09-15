article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'nin En Lüks KYK Yurdu Mu? Bir Öğrenci Kaldığı KYK Erkek Öğrenci Yurdu Odasını Gezdirdi

Türkiye'nin En Lüks KYK Yurdu Mu? Bir Öğrenci Kaldığı KYK Erkek Öğrenci Yurdu Odasını Gezdirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2026 - 19:12 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 19:15

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Üniversite hayatına adım atan binlerce öğrenci için barınma konusu her zaman en büyük gündem maddelerinden biri oluyor. Barınma bir öğrencinin en büyük gider kalemlerinden biri olacağı için öğrenci yurtları bu anlamda kurtarıcı oluyor. Fakat kalınan ücretsiz yurtların imkanları, oda düzenleri ve sunduğu konfor oldukça önemli. Çünkü öğrenci hayatının en az dört yılını bu yurtlarda geçirecek ve buradaki konfor eğitim hayatı üzerinde oldukça belirleyici olacak. 

Topkapı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci, yurt odasını detaylıca gezdirdi. Büyük bir balkonu ve çalışma alanı bulunan odasını 'Türkiye'nin en lüks KYK yurdu olabilir mi?' notuyla paylaştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otel mi KYK yurdu mu?

Otel mi KYK yurdu mu?

Öğrencilerin yurtlarda en çok aradığı özelliklerin başında düzen, kişisel alan ve çalışma konforu geliyor. Videoda oda girişinden itibaren geniş kişisel dolaplar ve ayakkabılık bölmeleri dikkat çekerken, kıyafet ve eşya düzenleme alanlarının ferahlığı gözden kaçmıyor. Odadaki ranza sistemi oldukça kullanışlı ve alan kullanımını maksimuma çıkaracak şekilde kurgulanmış. Ancak yurdun en çarpıcı ve ayrıcalıklı noktası kesinlikle oda içinden geçiş yapılan cam balkon alanı. Öğrencilerin hava alıp kafa dinleyebileceği bu ferah balkon, hemen yanında kütüphaneye gitme ihtiyacını ortadan kaldıran özel bir ders çalışma odasına açılıyor. 

Çalışma masaları ve raflarla donatılan bu alan, odaklanmayı kolaylaştıran tasarımıyla tam bir etüt ortamı. Ayrıca oda içerisinde yer alan banyo, lavabo ve duş bölümlerinin ayrı ayrı ve son derece modern bir biçimde tasarlanmış olması, hijyen ve kullanım kolaylığı açısından otel konforunu aratmıyor. Elbette her yurt odası böyle değil. Haliyle bu da öğrenciler arasında küçük bir sitem dalgasının başlamasına neden oldu. Kendi kaldıkları oda ile karşılaştırınca ortaya ciddi bir farkın çıktığını belirten öğrenciler 'Burası yurt mu yoksa otel mi?' yorumlarında bulundu. Öğrencilerin yurt odaları için ödedikleri ücret hemen hemen aynı fakat her yurdun sağladığı imkanlar aynı değil. Bu durum her yeni eğitim yılında yeni bir tartışmaya sebep oluyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın