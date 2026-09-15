Türkiye'nin En Lüks KYK Yurdu Mu? Bir Öğrenci Kaldığı KYK Erkek Öğrenci Yurdu Odasını Gezdirdi

Üniversite hayatına adım atan binlerce öğrenci için barınma konusu her zaman en büyük gündem maddelerinden biri oluyor. Barınma bir öğrencinin en büyük gider kalemlerinden biri olacağı için öğrenci yurtları bu anlamda kurtarıcı oluyor. Fakat kalınan ücretsiz yurtların imkanları, oda düzenleri ve sunduğu konfor oldukça önemli. Çünkü öğrenci hayatının en az dört yılını bu yurtlarda geçirecek ve buradaki konfor eğitim hayatı üzerinde oldukça belirleyici olacak.

Topkapı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci, yurt odasını detaylıca gezdirdi. Büyük bir balkonu ve çalışma alanı bulunan odasını 'Türkiye'nin en lüks KYK yurdu olabilir mi?' notuyla paylaştı.

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