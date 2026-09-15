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Akasya Durağı Osman Ağa'nın Kızçeleri Büyüdü: İkizlerin Son Hali Ortaya Çıktı!

Akasya Durağı Osman Ağa'nın Kızçeleri Büyüdü: İkizlerin Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2026 - 18:39
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Akasya Durağı, yıllarca ekranların vazgeçilmezi olmuş, karakterleriyle ezberimize kazınmış bir diziydi. Dizinin en tatlı yüzlerinden ikiz kızlar Sudenaz ile Busenaz da bu unutulmazlar listesindeydi tabii. Aradan geçen onca yılın ardından ikizleri canlandıran Mina ve Dila Bulutsuz'un son hali ortaya çıktı! Kızların son hali koca bir nostalji yaşattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Akasya Durağı'nı bir dönem ekran başında izlemeyenimiz, şimdilerde de tekrarlarına denk gelip birkaç bölüm takılmayanımız yoktur herhalde!

Akasya Durağı'nı bir dönem ekran başında izlemeyenimiz, şimdilerde de tekrarlarına denk gelip birkaç bölüm takılmayanımız yoktur herhalde!

2008 yılında hayatımıza giren Akasya Durağı, tam 5 sezon boyunca ekranlarda kalmış, birbirinden acayip karakterleri ve artık ezberlediğimiz sahneleriyle dönemin unutulmaz dizileri arasına adını yazdırmıştı.

Zeki Alasya'nın Nuri Baba'sı, Levent Ülgen'in Sinan'ı, Cezmi Baskın'ın Osman Ağa'sı derken kadro desen zaten başlı başına efsaneydi. Dizinin en renkli ailelerinden biri de Osman Ağa ve Safiye'nin kalabalık ailesiydi tabii. Osman Ağa'nın o meşhur şivesiyle seslendiği 'kızçeleri' Sudenaz ve Busenaz da daha küçücük yaşta dizinin en tatlı yüzlerinden olmuştu.

Aradan yıllar geçti, Akasya Durağı defalarca yeniden yayınlandı ama bizim kafamızdaki Sudenaz ve Busenaz görüntüsü pek değişmedi. Meğer onlar çoktan büyümüş!

Dizide Sudenaz ve Busenaz'a hayat veren Mina ve Dila Bulutsuz, gerçek hayatta da ikiz kardeşlerdi.

Dizide Sudenaz ve Busenaz'a hayat veren Mina ve Dila Bulutsuz, gerçek hayatta da ikiz kardeşlerdi.

Daha küçücük yaşlarda setlerle tanışan Mina ve Dila, Akasya Durağı sona erdikten sonra oyunculuğa devam edip göz önünde kalmayı tercih eden çocuk yıldızlardan olmadı. İkizler yıllar içerisinde ekranlardan uzaklaşıp kendi hayatlarına yöneldi. Dolayısıyla onları en son Osman Ağa'nın evinde koştururken görenler için zaman biraz durmuş olabilir.

Mina ve Dila yıllar sonra verdikleri bir röportajda Akasya Durağı günlerinden de bahsetmiş, özellikle Zeki Alasya'yla kurdukları bağı anlatmışlardı. 

Alasya'nın kendilerine sette gerçekten bir baba gibi davrandığını söyleyen ikizlerin yıllar sonra o günleri hala aynı sevgiyle hatırlaması da ayrıca yürek ısıtmıştı.

Gelelim Osman Ağa'nın bir zamanlar dizide peşinden koşturduğu o minik "kızçelerine"... Mina ve Dila Bulutsuz'un yıllar sonraki halleri ortaya çıktı!

Gelelim Osman Ağa'nın bir zamanlar dizide peşinden koşturduğu o minik "kızçelerine"... Mina ve Dila Bulutsuz'un yıllar sonraki halleri ortaya çıktı!

Bizim hafızalarımıza daha küçücük halleriyle kazınan ikizler aradan geçen yıllarda büyüdü, değişti ve güzeller güzeli iki genç kadına dönüştü.

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren Mina ve Dila'nın son halleri sosyal medyada yeniden karşımıza çıkınca değişimleri de haliyle dikkatlerden kaçmadı.

Çocukluklarından beri birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken ikizler, yıllar sonra da bu konuda pek değişmemiş! Hangisi Mina, hangisi Dila diye birkaç saniye düşünmek hala şart. Fakat saç renklerindeki farklılık eminiz ki normal hayatlarında bu durumu kolaylaştırıyordur. Osman Ağa'nın küçücük kızçelerini yıllar sonra görenlerden 'Ne kadar güzelleşmişler', 'İkisi de çok güzel olmuş' minvalinde yorumlar gelirken, bir kesimin derdi ise bambaşkaydı...

Çünkü Mina ve Dila'nın son halini görünce insan ister istemez 'Akasya Durağı daha dün yayınlanmıyor muydu, bunlar ne ara bu kadar büyüdü?' diye düşünmeden edemiyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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