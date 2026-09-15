Akasya Durağı Osman Ağa'nın Kızçeleri Büyüdü: İkizlerin Son Hali Ortaya Çıktı!

2008 yılında hayatımıza giren Akasya Durağı, tam 5 sezon boyunca ekranlarda kalmış, birbirinden acayip karakterleri ve artık ezberlediğimiz sahneleriyle dönemin unutulmaz dizileri arasına adını yazdırmıştı.

Zeki Alasya'nın Nuri Baba'sı, Levent Ülgen'in Sinan'ı, Cezmi Baskın'ın Osman Ağa'sı derken kadro desen zaten başlı başına efsaneydi. Dizinin en renkli ailelerinden biri de Osman Ağa ve Safiye'nin kalabalık ailesiydi tabii. Osman Ağa'nın o meşhur şivesiyle seslendiği 'kızçeleri' Sudenaz ve Busenaz da daha küçücük yaşta dizinin en tatlı yüzlerinden olmuştu.

Aradan yıllar geçti, Akasya Durağı defalarca yeniden yayınlandı ama bizim kafamızdaki Sudenaz ve Busenaz görüntüsü pek değişmedi. Meğer onlar çoktan büyümüş!