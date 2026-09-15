Akasya Durağı Osman Ağa'nın Kızçeleri Büyüdü: İkizlerin Son Hali Ortaya Çıktı!
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Akasya Durağı, yıllarca ekranların vazgeçilmezi olmuş, karakterleriyle ezberimize kazınmış bir diziydi. Dizinin en tatlı yüzlerinden ikiz kızlar Sudenaz ile Busenaz da bu unutulmazlar listesindeydi tabii. Aradan geçen onca yılın ardından ikizleri canlandıran Mina ve Dila Bulutsuz'un son hali ortaya çıktı! Kızların son hali koca bir nostalji yaşattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Akasya Durağı'nı bir dönem ekran başında izlemeyenimiz, şimdilerde de tekrarlarına denk gelip birkaç bölüm takılmayanımız yoktur herhalde!
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Dizide Sudenaz ve Busenaz'a hayat veren Mina ve Dila Bulutsuz, gerçek hayatta da ikiz kardeşlerdi.
Gelelim Osman Ağa'nın bir zamanlar dizide peşinden koşturduğu o minik "kızçelerine"... Mina ve Dila Bulutsuz'un yıllar sonraki halleri ortaya çıktı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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