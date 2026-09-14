article/comments
article/share
Haberler
TV
Cansel Çördük Yorumu Geldi: Eser West'ten Eski Aşkına Zehir Zemberek Gönderme Gecikmedi!

Cansel Çördük Yorumu Geldi: Eser West'ten Eski Aşkına Zehir Zemberek Gönderme Gecikmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2026 - 23:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kısmetse Olur tarihinin en olaylı çiftlerinden Eser West ve Cansel Çördük'ün aşkı, yarışma bittikten sonra da bir süre devam etmiş ancak 2017'de oldukça sert bir ayrılıkla noktalanmıştı. 

Eser West'in o dönem “Benim ismimi onunla anmayın” diyecek kadar net tavır aldığı eski aşkı, aradan yıllar geçmesine rağmen peşini bırakmadı. Bir takipçisinin Cansel Çördük'le geçmişini hatırlatan yorumuna West'in verdiği cevap ise eski defterleri yeniden açtı. İki kelimelik zehir zemberek cevap sosyal medyada dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısmetse Olur'un ilk sezonunu izleyenler bilir; o evden yalnızca yarışmacılar değil, yıllarca konuşacağımız çiftler ve sayısız kaos çıktı!

Kısmetse Olur'un ilk sezonunu izleyenler bilir; o evden yalnızca yarışmacılar değil, yıllarca konuşacağımız çiftler ve sayısız kaos çıktı!

Eser West ve Cansel Çördük ise listenin açık ara en olaylılarından biriydi. 2015 yılında hayatımıza giren orijinal Kısmetse Olur, bugün hala sosyal medyada önümüze düşen sahneleriyle kendi döneminin unutulmaz reality şovlarından biri desek yeridir. Yarışmacıları, gelinler ve damatlar evindeki bitmek bilmeyen tartışmaları, aşkları, ayrılıkları ve bir bölüm iyi olup ertesi bölüm birbirine giren çiftleriyle bizi uzun süre ekrana kilitlemişti.

Nur Erkoç-Batuhan Cimilli, Daniela-Murat, Melis Buse Betkayan-Erhan gibi isimler derken programdan çıkan ilişkilerin neredeyse her birinin ayrı bir hikayesi vardı. Ama konu tutku, kavga ve kaos üçlüsüyse Eser West ve Cansel Çördük'ü ayrı bir yere koymak gerekiyor. 

Birbirlerine ne kadar aşık olduklarını anlatırken de kavga ederken de frene basmayan ikili, kısa sürede programın en çok konuşulan çiftlerinden birine dönüşmüştü. Hatta sezonun sonunda halk oylamasıyla birinci olan Eser ve Cansel, buna rağmen evlenmemiş ve ödülü diğer yarışmacılara bırakmıştı.  Yarışma bittiğinde de “Ekran kapandı, bu ilişki de burada biter” diyenleri şaşırtıp aşklarını dışarıda sürdürdüler.

Fakat Cansel-Eser cephesinde sakinlik hiçbir zaman çok uzun sürmedi...

Program bittikten sonra da ilişkilerine devam eden Eser West ve Cansel Çördük'ün aşkı 2017'ye gelindiğinde oldukça olaylı bir şekilde noktalandı.

Program bittikten sonra da ilişkilerine devam eden Eser West ve Cansel Çördük'ün aşkı 2017'ye gelindiğinde oldukça olaylı bir şekilde noktalandı.

Eser West'in 2017 yılında Survivor'a katılmasıyla çift bir süre ayrı kaldı. West'in yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmasının ardından ise beklenen romantik kavuşma yerine magazin tarihine geçecek cinsten bir ayrılık geldi. Mart 2017'de Eser ve Cansel yollarını ayırdı.

İkili önce sosyal medya hesaplarındaki birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ardından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Cansel, “Her son yeni bir başlangıçtır hayatta” paylaşımıyla yoluna devam ederken Eser'in tavrı çok daha keskindi. Instagram'da yaptığı açıklamada takipçilerinden kendisini artık Cansel'le ilişkilendirmemelerini isteyerek “Benim ismimi onunla anmayın” dedi. Hatta Cansel için yaptırdığı dövmeyi de sildirdi.

O dönem ayrılığın arkasında aldatma olduğu yönünde iddialar ortaya atılsa da Cansel Çördük bu iddiaları açıkça yalanladı. Ve böylece ikili, Kısmetse Olur tarihinin en tutkulu ama bir o kadar da inişli çıkışlı çiftlerinden biri olarak rafa kalktı. Sonrasında ikisinin hayatı da bambaşka yönlere gitti. Cansel Çördük Türkiye'den ayrılarak Los Angeles'a yerleşti; sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra müzikle de ilgilenmeye başladı. Eser West ise Survivor macerasının ardından Türkiye'deki ekran kariyerini devam ettirmedi ve uzun süredir çok daha gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 

Anlayacağınız bu Cansel-Eser defteri yıllar önce kapanmıştı. En azından biz öyle sanıyorduk!

Aradan neredeyse 10 yıl geçti ama belli ki bazı Kısmetse Olur defterleri tamamen kapanmıyor!

Aradan neredeyse 10 yıl geçti ama belli ki bazı Kısmetse Olur defterleri tamamen kapanmıyor!

Eser West'in son paylaşımının altına gelen bir yorum, yıllar öncesinin Cansel-Eser meselesini yeniden açtı. Bir takipçisi Eser'e,

“Evlenseydin şimdi çocuğun 10 yaşında olacaktı, vay be”

yorumunu bıraktı.

Kimin kastedildiğini anlamak için de uzun uzun düşünmeye pek gerek yoktu.  Kısmetse Olur'da Cansel'le evliliğin eşiğine kadar gelen ve yarışmayı da onunla birinci tamamlayan Eser'in cevabı ise eski sevgilisinin adını dahi anmadan meseleyi fazlasıyla anlatmaya yetti:

“Rabbim korumuş.”

Yani yıllar önce “Benim ismimi onunla anmayın” diyen Eser West'in fikrinin aradan geçen zamanda pek değişmediğini söylemek mümkün. Takipçisinin “Cansel'le evlenseydin bugün 10 yaşında çocuğun olurdu” minvalindeki nostaljik yorumunu Eser, romantik bir “vay be”yle karşılamak yerine “İyi ki olmamış” anlamına gelecek kadar net bir cevapla karşıladı. Üstelik isim yok, uzun açıklama yok, geçmişi yeniden anlatmak yok...

İki kelimeyle yaklaşık 10 yıllık Cansel-Eser defterini tekrar açıp kapatmış oldu. Kısmetse Olur evinden çıkan kaosların raf ömrünün bu kadar uzun olacağını o dönem kim tahmin edebilirdi ki?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın