Cansel Çördük Yorumu Geldi: Eser West'ten Eski Aşkına Zehir Zemberek Gönderme Gecikmedi!
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Kısmetse Olur tarihinin en olaylı çiftlerinden Eser West ve Cansel Çördük'ün aşkı, yarışma bittikten sonra da bir süre devam etmiş ancak 2017'de oldukça sert bir ayrılıkla noktalanmıştı.
Eser West'in o dönem “Benim ismimi onunla anmayın” diyecek kadar net tavır aldığı eski aşkı, aradan yıllar geçmesine rağmen peşini bırakmadı. Bir takipçisinin Cansel Çördük'le geçmişini hatırlatan yorumuna West'in verdiği cevap ise eski defterleri yeniden açtı. İki kelimelik zehir zemberek cevap sosyal medyada dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kısmetse Olur'un ilk sezonunu izleyenler bilir; o evden yalnızca yarışmacılar değil, yıllarca konuşacağımız çiftler ve sayısız kaos çıktı!
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Program bittikten sonra da ilişkilerine devam eden Eser West ve Cansel Çördük'ün aşkı 2017'ye gelindiğinde oldukça olaylı bir şekilde noktalandı.
Aradan neredeyse 10 yıl geçti ama belli ki bazı Kısmetse Olur defterleri tamamen kapanmıyor!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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