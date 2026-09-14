Cansel Çördük Yorumu Geldi: Eser West'ten Eski Aşkına Zehir Zemberek Gönderme Gecikmedi!

Eser West ve Cansel Çördük ise listenin açık ara en olaylılarından biriydi. 2015 yılında hayatımıza giren orijinal Kısmetse Olur, bugün hala sosyal medyada önümüze düşen sahneleriyle kendi döneminin unutulmaz reality şovlarından biri desek yeridir. Yarışmacıları, gelinler ve damatlar evindeki bitmek bilmeyen tartışmaları, aşkları, ayrılıkları ve bir bölüm iyi olup ertesi bölüm birbirine giren çiftleriyle bizi uzun süre ekrana kilitlemişti.

Nur Erkoç-Batuhan Cimilli, Daniela-Murat, Melis Buse Betkayan-Erhan gibi isimler derken programdan çıkan ilişkilerin neredeyse her birinin ayrı bir hikayesi vardı. Ama konu tutku, kavga ve kaos üçlüsüyse Eser West ve Cansel Çördük'ü ayrı bir yere koymak gerekiyor.

Birbirlerine ne kadar aşık olduklarını anlatırken de kavga ederken de frene basmayan ikili, kısa sürede programın en çok konuşulan çiftlerinden birine dönüşmüştü. Hatta sezonun sonunda halk oylamasıyla birinci olan Eser ve Cansel, buna rağmen evlenmemiş ve ödülü diğer yarışmacılara bırakmıştı. Yarışma bittiğinde de “Ekran kapandı, bu ilişki de burada biter” diyenleri şaşırtıp aşklarını dışarıda sürdürdüler.

Fakat Cansel-Eser cephesinde sakinlik hiçbir zaman çok uzun sürmedi...