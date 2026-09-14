Cillian Murphy'nin Gözlerden Uzak Tuttuğu Oğlu İlk Kez Görüntülendi: Benzerlik Ürkütücü Boyutta!
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Cillian Murphy dendiğinde aklımıza hep Oppenheimer'ın o soğukkanlı bilim insanı ya da Peaky Blinders'ın Tommy Shelby'si geliyor. Bu kez gündemde ünlü oyuncunun kendisi değil, yıllardır gözlerden uzak tutulan oğlu var. Geçtiğimiz saatlerde bir gala gecesinde görüntülenen genç isim, babasına olan çarpıcı benzerliğiyle sosyal medyayı salladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2003 yılında 28 Days Later ile tanıdığımız Cillian Murphy, o günden bu yana Hollywood'un en sakin ama en etkileyici isimlerinden biri olmayı başardı.
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Kariyerinde bu kadar aktif olan Murphy, özel hayatını ise yıllardır gözlerden özenle uzak tutuyor.
Daha önce hiç bu kadar yakından görmediğimiz Cillian Murphy'nin oğlu Aran, geçtiğimiz saatlerde görüntülendi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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