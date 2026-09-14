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Cillian Murphy'nin Gözlerden Uzak Tuttuğu Oğlu İlk Kez Görüntülendi: Benzerlik Ürkütücü Boyutta!

Cillian Murphy'nin Gözlerden Uzak Tuttuğu Oğlu İlk Kez Görüntülendi: Benzerlik Ürkütücü Boyutta!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2026 - 17:57
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Cillian Murphy dendiğinde aklımıza hep Oppenheimer'ın o soğukkanlı bilim insanı ya da Peaky Blinders'ın Tommy Shelby'si geliyor. Bu kez gündemde ünlü oyuncunun kendisi değil, yıllardır gözlerden uzak tutulan oğlu var. Geçtiğimiz saatlerde bir gala gecesinde görüntülenen genç isim, babasına olan çarpıcı benzerliğiyle sosyal medyayı salladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2003 yılında 28 Days Later ile tanıdığımız Cillian Murphy, o günden bu yana Hollywood'un en sakin ama en etkileyici isimlerinden biri olmayı başardı.

2003 yılında 28 Days Later ile tanıdığımız Cillian Murphy, o günden bu yana Hollywood'un en sakin ama en etkileyici isimlerinden biri olmayı başardı.

Peaky Blinders'ın Tommy Shelby'si, Inception'ın Robert Fischer'ı derken kariyerinin zirvesine 2023'te Oppenheimer ile ulaşan Murphy, canlandırdığı J. Robert Oppenheimer performansıyla hem Oscar hem Altın Küre kazanmıştı. Kariyerinin en parlak döneminde olan oyuncu, boş durmuyor da.

28 Years Later serisinin bir parçası olarak çekilen The Bone Temple'da hem başrol hem yapımcı olarak karşımıza çıkacak Murphy, aynı zamanda kariyerini şöhrete taşıyan Peaky Blinders'ın sinema filmi The Immortal Man'de bir kez daha Tommy Shelby'ye hayat verecek. 

Yani Cillian Murphy'yi önümüzdeki dönemde hem zombi kıyametinin ortasında hem de II. Dünya Savaşı'nın gölgesinde sürgünden dönen bir Tommy Shelby olarak izleyeceğiz.

Kariyerinde bu kadar aktif olan Murphy, özel hayatını ise yıllardır gözlerden özenle uzak tutuyor.

Kariyerinde bu kadar aktif olan Murphy, özel hayatını ise yıllardır gözlerden özenle uzak tutuyor.

Görsel sanatçı Yvonne McGuinness ile yolları 1996'da, 'Disco Pigs' oyununun turnesi sırasında kesişen Murphy, o dönemi hayatının en önemli dönemlerinden biri olarak tanımlıyor; zaten en yakın arkadaşlarının çoğu da o yıllardan kalma. Çift, 2004'te Yvonne'un babasının Fransa'daki bağ evinde sade bir törenle evlendi.

Malachy (2005) ve Aran (2007) adında iki oğulları olan çift, çocuklarını Hollywood'un ışıklarından özenle uzak tutmayı tercih etti. Hatta bir dönem Londra'da yaşayan aile, çocukları 'kibar bir İngiliz aksanı' edinmeye başlayınca soluğu Dublin'de aldı. Murphy bu kararı 'Çocuklarımızın İrlandalı olmasını istedik' sözleriyle özetlemişti.

Bu sessiz sedasız aile hayatı, yıllarca Cillian Murphy'nin oğullarını magazin gündeminden neredeyse tamamen uzak tuttu. Ama görünen o ki bu durum artık değişiyor.

Daha önce hiç bu kadar yakından görmediğimiz Cillian Murphy'nin oğlu Aran, geçtiğimiz saatlerde görüntülendi!

Daha önce hiç bu kadar yakından görmediğimiz Cillian Murphy'nin oğlu Aran, geçtiğimiz saatlerde görüntülendi!

12 Eylül 2026'da Londra'da düzenlenen HBO dizisi Youth'un galasında sunucu Jodie McCallum ile röportaj veren 19 yaşındaki Aran Murphy, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Sharon Horgan'ın başrolünde olduğu Youth'ta Ruari karakterini canlandıran Aran, aslında oyunculuğa yabancı biri değil; 2022 yapımı LOLA filmiyle beyazperdeye adım atmış, Dublin'deki Abbey Theatre'da Hamnet rolünü oynamış, HBO ve Sky ortak yapımı War dizisinde Dominic West ve Sienna Miller'la aynı sette yer almıştı. Önümüzdeki dönemde ise Taika Waititi'nin yöneteceği Klara and the Sun uyarlamasında Amy Adams, Jenna Ortega, Natasha Lyonne ve Steve Buscemi ile birlikte oynayacak.

Fakat X'te asıl konuşulan onun kariyeri değil, babasıyla olan korkunç benzerliğiydi! Genç oyuncunun görüntüleri paylaşılır paylaşılmaz sosyal medya adeta ikiye bölündü, ağızlar açık kaldı. 'Hayatımda birinin kimin oğlu olduğunu bu kadar çabuk anladığım olmamıştı' diyen bir kullanıcının paylaşımı binlerce kez etkileşim alırken, bir başka kullanıcı 'Vay canına, babasının klonu, sesi bile aynı' yorumunu yaptı. 'Konuşması, tavırları tıpkı Cillian'ınki gibi' diyenlerin yanı sıra 'Bağlantıyı kanıtlamak için DNA testine bile gerek yok' diyerek işi noktalayanlar da oldu.

Kısacası Cillian Murphy'nin yıllarca özenle sakladığı oğlu, ortaya çıktığı ilk anda bile babasının genetik mirasını şoke edici şekilde gözler önüne serdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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