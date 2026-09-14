Cillian Murphy'nin Gözlerden Uzak Tuttuğu Oğlu İlk Kez Görüntülendi: Benzerlik Ürkütücü Boyutta!

Peaky Blinders'ın Tommy Shelby'si, Inception'ın Robert Fischer'ı derken kariyerinin zirvesine 2023'te Oppenheimer ile ulaşan Murphy, canlandırdığı J. Robert Oppenheimer performansıyla hem Oscar hem Altın Küre kazanmıştı. Kariyerinin en parlak döneminde olan oyuncu, boş durmuyor da.

28 Years Later serisinin bir parçası olarak çekilen The Bone Temple'da hem başrol hem yapımcı olarak karşımıza çıkacak Murphy, aynı zamanda kariyerini şöhrete taşıyan Peaky Blinders'ın sinema filmi The Immortal Man'de bir kez daha Tommy Shelby'ye hayat verecek.

Yani Cillian Murphy'yi önümüzdeki dönemde hem zombi kıyametinin ortasında hem de II. Dünya Savaşı'nın gölgesinde sürgünden dönen bir Tommy Shelby olarak izleyeceğiz.