İnternetin İlk Fenomenlerinden "Hunharca Gülen Adam" Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

'Hunharca Gülen Adam' da tam olarak böyle hayatımıza girmişti. TikTok'un, Reels'ın, her sabah başka birinin viral olduğu sosyal medya düzeninin henüz hayatımızda olmadığı yılları hatırlayanlar kendisini görünce saniyesinde tanıyacaktır. İnternetin kendi ünlülerini yaratmaya yeni yeni başladığı dönemlerde karşımıza çıkan 'Hunharca Gülen Adam', webcam karşısında yaptığı konuşmaları internete yüklemesiyle kısa sürede dönemin unutulmaz yüzlerinden birine dönüştü. 2012-2013 yıllarının sonunda internetin gündemine oturan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Peki bu adam neden bu kadar meşhur olmuştu?

Aslında ortada bugün alıştığımız anlamda hazırlanmış bir içerik bile yoktu. Oğluyla arasında geçen konuşmaları anlatıyor, bir anda kendi anlattığı şeye kahkahayı basıyor, dakikalarca gülüp ardından hiçbir şey olmamış gibi ciddi ciddi konuşmaya devam ediyordu. İşte o bir anda patlayan ve bir türlü bitmek bilmeyen kahkahası internetin diline düşünce kendisine de 'Hunharca Gülen Adam' lakabı yapıştı.

Kendisi influencer kelimesini bu kadar sık kullanmadığımız zamanların, tek bir kahkahayla internet tarihine adını yazdıran ilk fenomenlerinden biriydi.