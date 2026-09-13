İnternetin İlk Fenomenlerinden "Hunharca Gülen Adam" Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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İnternetin daha bu kadar hızlı akmadığı, herkesin viral olmak için uğraşmadığı yıllarda tek bir kahkaha bile fenomen olmaya yetiyordu. 'Hunharca Gülen Adam' da tam olarak böyle bir dönemde hayatımıza girmiş, adını duyan herkesin hiç unutamadığı bir isim olmuştu. Aradan geçen onca yıla rağmen kendisini yeniden gündeme getiren bir gelişme yaşandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyanın bugünkü halinden eser yokken bir webcam, anlatılan sıradan bir hikaye ve durdurulamayan bir kahkaha yetiyordu fenomen olmaya!
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Aradan yıllar geçti, internet defalarca değişti ama bazı şeyler hiç değişmemiş! "Hunharca Gülen Adam" yıllar sonra yeniden karşımıza çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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