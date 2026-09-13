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İnternetin İlk Fenomenlerinden "Hunharca Gülen Adam" Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

İnternetin İlk Fenomenlerinden "Hunharca Gülen Adam" Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.09.2026 - 23:49
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İnternetin daha bu kadar hızlı akmadığı, herkesin viral olmak için uğraşmadığı yıllarda tek bir kahkaha bile fenomen olmaya yetiyordu. 'Hunharca Gülen Adam' da tam olarak böyle bir dönemde hayatımıza girmiş, adını duyan herkesin hiç unutamadığı bir isim olmuştu. Aradan geçen onca yıla rağmen kendisini yeniden gündeme getiren bir gelişme yaşandı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyanın bugünkü halinden eser yokken bir webcam, anlatılan sıradan bir hikaye ve durdurulamayan bir kahkaha yetiyordu fenomen olmaya!

'Hunharca Gülen Adam' da tam olarak böyle hayatımıza girmişti. TikTok'un, Reels'ın, her sabah başka birinin viral olduğu sosyal medya düzeninin henüz hayatımızda olmadığı yılları hatırlayanlar kendisini görünce saniyesinde tanıyacaktır. İnternetin kendi ünlülerini yaratmaya yeni yeni başladığı dönemlerde karşımıza çıkan 'Hunharca Gülen Adam', webcam karşısında yaptığı konuşmaları internete yüklemesiyle kısa sürede dönemin unutulmaz yüzlerinden birine dönüştü. 2012-2013 yıllarının sonunda internetin gündemine oturan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Peki bu adam neden bu kadar meşhur olmuştu?

Aslında ortada bugün alıştığımız anlamda hazırlanmış bir içerik bile yoktu. Oğluyla arasında geçen konuşmaları anlatıyor, bir anda kendi anlattığı şeye kahkahayı basıyor, dakikalarca gülüp ardından hiçbir şey olmamış gibi ciddi ciddi konuşmaya devam ediyordu. İşte o bir anda patlayan ve bir türlü bitmek bilmeyen kahkahası internetin diline düşünce kendisine de 'Hunharca Gülen Adam' lakabı yapıştı.

Kendisi influencer kelimesini bu kadar sık kullanmadığımız zamanların, tek bir kahkahayla internet tarihine adını yazdıran ilk fenomenlerinden biriydi.

Aradan yıllar geçti, internet defalarca değişti ama bazı şeyler hiç değişmemiş! "Hunharca Gülen Adam" yıllar sonra yeniden karşımıza çıktı.

Yıllardır ortalarda görünmeyen ve eski videolarıyla internetin nostalji köşesinde yaşamaya devam eden fenomenin son hali yeniden sosyal medyada paylaşılınca o meşhur kahkahanın sahibiyle yıllar sonra yeniden karşılaşmış olduk.

Üstelik zaman geçmiş olabilir ama kahkaha konusunda değişen pek bir şey yok!  Kameraya konuşurken 'Beni gaza getirmeyin, olmuyor öyle. Sizi de çekmek lazım aslında' diyen Hunharca Gülen Adam, cümlesinin sonunda yine kendine has kahkahasını patlattı. Tam eski videolardaki gibi gülmeye devam edecekken bu kez çalan telefonu açmasıyla o an yarıda kaldı. Fakat birkaç saniye bile eski günlere dönmemize yetti!

Yıllar önce webcam'in karşısında bir anda kahkahaya boğulup ardından hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam eden adamla bugünkü hali yan yana gelince o meşhur gülüşün zerre değişmediği de ortaya çıktı. Biraz daha gaza getirsek telefonu da kenara bıraktırıp webcam'i önüne koysak, 2013'teki videonun yenisini çekmesi hiç zor olmayacak gibi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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